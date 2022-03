Negentien kmo’s op bedrijfsruimte Moenkouter

De oude Bekaert-site in Moen krijgt een stevige facelift. Op het leegstaande bedrijventerrein start na de paasvakantie de bouw van een nieuw kmo-park. Vanaf het voorjaar 2023 nemen er negentien ondernemingen hun intrek.

De site aan de Moenkouterstraat in Moen ligt er sinds drie jaar leeg en onderbenut bij. Maar binnenkort wordt de site van 8 hectare nieuw leven ingeblazen met de komst van een nieuw kmo-park. Dit kreeg de naam ‘Moenkouter’ en zal 19 nieuwbouwunits van 190 tot 320 m² groot tellen.

De bedrijfsgebouwen worden vanaf april in een U-vorm rond een rondpunt gebouwd. “Dit type kmo-unit is de perfecte uitvalsbasis voor lokale of startende bedrijven en kleinschalige kmo’s. Ze bestaan uit duurzame en kwalitatieve materialen en voldoen aan de strengste isolatienormen. In tijden van dure energie is dat geen overbodige luxe. Bovendien leveren we de units casco op, zodat de nieuwe eigenaar ze nog volledig kan inrichten naar eigen behoefte.”, verduidelijkt Kathleen Dewulf, ceo van projectontwikkelaar Global Estate Group.

De gebouwen waar Bekaert vroeger gehuisvest was, zullen ingenomen worden door Transport Vanneste. Ook worden er nog enkele percelen industriegrond verkocht op de site.

Herbestemming

De voorbereidende werken voor het nieuwe kmo-park gaan na de paasvakantie van start zodat de bouw van de units tegen de zomer kan beginnen. Daar kunnen vanaf het voorjaar 2023 de eerste kmo’s hun intrek nemen.

Volgens burgemeester Doutreluingne is er in Zwevegem een duidelijke vraag naar bedrijfsruimte. “De herbestemming van deze bestaande site biedt hier dan ook een antwoord op. De nieuwe bedrijvenzone zorgt ook voor werkgelegenheid. We zijn ook tevreden met de snelle en kwalitatieve herbestemming van de site. Deze biedt opnieuw ruimte voor ondernemen in Zwevegem.”

Kathleen Dewulf vult aan: “Ruimte om te ondernemen is schaars en duur geworden. Bij de herontwikkeling van sites zoals deze is het onze ambitie om op alle vlakken meerwaarde te creëren: maatschappelijk, ruimtelijk én economisch. Het masterplan combineert verschillende functies, maar legt een sterke focus op lokale, kleinschalige bedrijven.”

De Oostkampse projectgroep Global Estate Group heeft al enige ervaring met dergelijke zones. Zo lanceerde het vorig jaar al enkele kmo-parken en is het project in Moen de tweede Bekaert-site die ze een nieuwe bestemming geven, na de site in Aalter. (GJZ)