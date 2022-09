Nederlandse staalreus 247TailorSteel zet eerste spadesteek van nieuwe fabriek in Hooglede: “250 werknemers in dienst nemen”

247TailorSteel, fabrikant van op maat gesneden metalen platen, buizen en plooidelen, is op dinsdag 20 september officieel gestart met de bouw van een nieuwe productie in de Roger Deceuninckstraat op de grens met Roeselare. De Nederlandse staalreus groeit fors en wil op termijn 250 werknemers in hun eerste Belgische vestiging in dienst nemen.

Ceo Carl Berlo stak samen met coo Frank Gelen, aannemer Luc Vulsteke en toekomstig burgemeester Frederik Demeyere (CD&V) de eerste spade in de grond. De nieuwe vestiging moet in het najaar van 2023 volledig operationeel zijn. De productieoppervlakte van 17.000 vierkante meter zal twaalf lasersnijmachines, tien buislasers en twaalf kantbanken tellen. Daarmee wil 247TailorSteel de West-Vlaamse, Belgische en Noord-Franse markt veroveren.

“De nieuwe productiefaciliteit in Hooglede is opnieuw een mooie mijlpaal voor ons bedrijf”, reageert Berlo. “In de regio zitten veel grote spelers en ook enorm veel kleinere afnemers. We zijn heel tevreden in Hooglede te kunnen bouwen.” Gemeenteraadslid en bijna-burgemeester Frederik Demeyere (CD&V) verving de afwezige Rita Demaré (CD&V). “Dit is een mooie opportuniteit voor onze gemeente”, zegt hij. “Het zal voor een grote economische impuls zorgen dus zetten we met plezier onze schouders onder het project.”

West-Vlaamse mentaliteit

Ondanks een hoge activiteitsgraad in de regio, wil 247TailorSteel op termijn zo’n 250 nieuwe werknemers inlijven. “Dat wordt niet gemakkelijk. Maar we kennen de sterke West-Vlaamse mentaliteit en willen die graag in onze werking integreren”, aldus ceo Berlo.

Dat hopen ze vooral te doen via hun eigen opleidingen. “We willen mensen zelf begeleiden via onze academie. Niemand hoeft een vooropleiding te hebben, wij kunnen als het ware een pizzakoerier in recordtijd omscholen tot een laseroperator.”

“Naast ons hoofdkantoor in Varsseveld hebben we een eigen vakantiepark opgericht, waar men tijdens de opleiding kan verblijven. Zo volgden er recent vijftig Duitsers drie maanden lang opleidingen, nu werken zij als één team zelfstandig in onze Duitse fabriek. Dat toont dat onze aanpak loont.”

Prijsherzieningsformule

Daarnaast zet de Nederlandse staalreus in op een sterk verdienmodel en aandacht voor het teamverband en sfeer op de werkvloer. “Er liggen campagnes klaar om later uit te rollen. We hopen alvast dat we binnen een jaar de eerste machine in gang kunnen duwen”, besluit Berlo.

Die termijn is ambitieus, zeker in de huidige tijden. “Maar we zitten perfect op schema dankzij een goede samenwerking met het bedrijf en de gemeente”, vertelt aannemer Nickolas Vulsteke. In de overeenkomst zit een prijsherzieningsformule, waarbij de oorspronkelijke prijzen gewijzigd kunnen worden in functie van economische of sociale veranderingen. “Maar zelfs in moeilijk tijden blijft het belangrijk om goed te investeren.”