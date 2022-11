Ne Voorzet is eerste biertje van nieuwe brouwerij van Marek, Arne en Jorn uit Zwevegem

Zwevegem is een brouwerij rijker. Drie vrienden sloegen de handen in elkaar en begonnen met brouwerij De Voorzet. Met Ne Voorzet is hun eerste biertje een feit – al hun bieren krijgen een voetbalterm als naam.

Marek Van Den Heede uit Zwevegem, Jorn Mortier uit Stasegem en Arne Faeux uit Kortrijk zijn de gezichten achter de nieuwe brouwerij De Voorzet. Ze leerden elkaar kennen in de Albert Heijn in Kuurne, waar ze een tijdje aan de slag waren. Al snel bleek dat ze met bier een gezamenlijke liefhebberij hadden, en dan nog vooral het maken van bier.

Marek en Jorn waren al een tijdje bezig met experimenteren. “We zijn al een vijftal jaar bezig met proefbrouwsels, letterlijk onder de dampkap in de keuken. In april zijn we voor ‘echt’ begonnen en hebben we officieel een bedrijfje opgestart.”

Dit bedrijfje kreeg als naam Brouwerie De Voorzet.

“We hebben het idee om al onze biertjes een voetbalterm als naam te geven; de naam van de brouwerij moest dus ook een voetbalterm zijn. Voor de naam van ons eerste biertje hoefden we ook al niet lang na te denken: Ne Voorzet. Wij geven de voorzet en de genieter werkt met het drinken van ons bier af”, zegt Marek.

Ne Voorzet is een amberkleurig biertje met een toets van steranijs. “Met zijn 7% is het iets straffer dan een gewoon pintje, maar het laat zich vlot drinken. De fruitige en scherpe nasmaak door de steranijs maakt het wel een biertje dat best te genieten is”, voegt Jorn eraan toe.

Het etiket van Ne Voorzet is ontworpen door Timo Pauwels, een gezamenlijke vriend van het drietal.

Nu het eerste biertje een feit is, kijkt het drietal vooruit. “Nu laten we Ne Voorzet nog in een andere brouwerij brouwen. Graag zouden we in de toekomst onze eigen brouwerij hebben, maar dat is eerder op lange termijn. We concentreren ons nu op het ontwikkelen en brouwen van bier. Naast Ne Voorzet, zitten er al twee andere in de figuurlijke pijplijn. Met Arne erbij, die de opleiding van microbrouwer volgt, gaat dat nu wel iets makkelijker.”

Gestaag groeien

Bierbrouwen is één ding, het aan de man brengen een ander. Ook daarmee is het drietal naarstig bezig.

“We zijn in onderhandeling met twee cafés om ons bier daar te verkopen en we waren onlangs te gast op de Tapkesfeesten in Kuurne. Daar hoorden we enkel maar positieve reacties over Ne Voorzet. Misschien zijn we volgend jaar te gast op het Streekbierenfestival in Zwevegem. We zijn voorzichtig begonnen en willen gestaag verder groeien”, besluit Arne.

www.brouweriedevoorzet.be