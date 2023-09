NC Motors verhuist naar nieuwe loods in de Paddevijverstraat

NC Motors verhuisde van het Jaagpad naar een gloednieuwe loods in de Paddevijverstraat. De verhuis komt er nadat Jacques Planckaert, de collega van Nico en Caroline, vorig jaar overleed. De garage aan het Jaagpad krijgt daar een nieuwe bestemming.

Het is voortaan in de Paddevijverstraat dat het vierkoppige team van NC Motors de klanten en hun wagen verwelkomt. De zaakvoerders zijn Nico Artois en Caroline Decaestecker. “NC verwijst naar de beginletters van onze voornamen”, geeft Nico (50) mee. “Intussen werken ook Victor Claerebout en Nick Libbrecht bij ons. Victor werkt fulltime in vast dienstverband en Nick enkele dagen op freelance basis. Samen met Victor en Nick doe ik het onderhoud van de auto’s, mijn vrouw houdt zich bezig met onthaal, administratie en boekhouding.”

Begonnen in 2004

Het verhaal van NC Motors startte in 2004 in Vlamertinge. “Ik begon kleinschalig in een loods van mijn overgrootmoeder en deed dat in eerste instantie in bijberoep. Onze loods was niet zo ver van Euro-Cars, de verkoopplaats van Jacques Planckaert in de Brandhoek. Na enkele jaren sloegen Jacques en ik de handen in elkaar en we gingen samen op zoek naar een grotere werkplek. Die vonden we in De Klijte, waar Gery Capoen zat. Daar bleven we tot 2015, waarna we richting het Jaagpad kwamen om er samen met Jacques onze intrek te nemen. We werkten nauw samen, ook al bleven we steeds twee aparte firma’s.”

Vorig jaar in november overleed Jacques. “Ik verloor mijn beste vriend en dat was een serieuze klap. Jacques en zijn vrouw Rita beschouwen we als familie. Ze hebben ons enorm gesteund en vooruitgeholpen, en daar zijn we hen eeuwig dankbaar voor. We denken nog elke dag aan Jacques en zijn foto kreeg hier een mooi plekje. We blijven ook nog altijd verder sleutelen aan de auto’s die hij destijds verkocht.”

Nieuwe locatie

Het pand aan het Jaagpad krijgt een nieuwe bestemming en dus ging NC Motors op zoek naar een nieuwe locatie. “Even verderop in de Paddevijverstraat was er nog een loods, waar het bedrijf van zoon Jeffrey en zijn compagnon Kenneth aan paalt. Na negen dagen verhuizen en inrichten openden we op 11 september de deuren op onze nieuwe locatie.”