Nathalie opent kapsalon voor heren ‘Coupe Monsieur’

Met Coupe Monsieur heeft Brugge er vanaf 3 april een kapsalon bij dat zich volledig op heren richt. Het is Nathalie Van den Abeele (31), die al zo’n 15 jaar ervaring heeft in de kappersbranche, die zich vanaf dan in haar eigen salon over de herenkapsels zal ontfermen.

“Ik heb de kappersopleiding gevolgd in de Maricolen en ben na mijn stage onmiddellijk in het beroep gestapt, in meerdere salons in de binnenstad”, vertelt Nathalie Van den Abeele.

“Zo heb ik lange tijd en tot voor kort bij het salon New Style in de Wulfhagestraat gewerkt. Dat is een gemengd salon, maar ik deed er toch vooral de herenkapsels. Dat is altijd al mijn grootste passie geweest. Het is in mijn ogen meer precisiewerk en daar hou ik van.” Vanaf 3 april staat Nathalie dus volledig op eigen benen met haar salon Coupe Monsieur langs de Torhoutse Steenweg.

“Het is ook voor mij de typische meisjesdroom geweest om met een eigen kapsalon te beginnen. Ik zal werken vanuit een nieuw ingericht pand dat deels gezinswoning is voor ons, maar die vooraan heringericht is als kapsalon. Mijn man, als industrieel elektronicus wel een handige harry, heeft zo’n 95 procent van de verbouwing en herinrichting zelf gedaan. Ik kijk er echt naar uit om van start te gaan”, aldus kapster Nathalie.

“Ik zal alleen werken in het salon, dus ik kan zelf iedereen veel aandacht schenken. Het salon werkt enkel op afspraak, zowel telefonisch als online.” (PDV)

Info: www.coupemonsieur.be