Nathalie Maertens opent speciaalzaak in wijnen

Zaterdag 26 augustus opent Nathalie Maertens haar speciaalzaak in wijnen in de Kapellestraat 116 in Oostkamp. Met Nathalie Vino treedt ze daarmee in de voetsporen van haar mama Pascale, die in de Hertsbergestraat Luca Vins uitbaatte.

Nathalie (33) woont samen met haar vriend Stijn Dombrecht (35) en haar twee dochters Olivia (7) en Paulien (5). Ze studeerde handel en bedrijfsbeheer, met toen al in het achterhoofd het idee een eigen zaak op te starten. Nathalie kon reeds op jonge leeftijd kennis maken met het rijke pallet aan smaken van de verschillende wijnen die haar mama verkocht. Ze ging mee naar de wijndomeinen en hielp ook mee in Luca Vins.

Passie voor wijnen

Door omstandigheden verhuisde ze een tijd geleden naar Gistel en ging ze aan de slag als consulente bij een poetsbureau, maar de passie voor wijnen bleef en het begon ook weer te kriebelen om hier iets mee te doen. Eerst met een webshop en dan met een kleine winkel in Gistel. Toen ze wist van het pand in de Kapellestraat heeft ze dan ook zeer snel beslist om terug naar Oostkamp te komen.

“Ik miste Oostkamp wel en ben ook blij dat ik hier Nathalie Vino kan starten. Natuurlijk heeft het feit, dat mama reeds gestopt was met Luca Vins en er geen andere wijnshop in Oostkamp was, ook meegespeeld”, vertelt Nathalie.

Nathalie Vio staat voor veel meer dan enkel de verkoop van wijnen. “We zullen op regelmatige basis degustaties organiseren, dit samen met culinaire pareltjes die mijn broer Nicolas zal serveren. Ook kan er een gepersonaliseerd event plaatsvinden met passende food en drinks.”

Sterke dranken

Naast het rijke aanbod aan wijnen zal ook de passie van haar mama voor whisky door Nathalie verdergezet worden. Zo zal er een ruim aanbod aanwezig zijn, evenals andere sterke dranken en likeuren.