Nancy en Johan van All-Sports in Roeselare houden het na 35 jaar voor bekeken: “Nooit hersteld van de klap die we kregen door corona”

Vechtsportgroothandel All-Sports, die sinds 2013 gevestigd is in de Gitsbergstraat in Beveren bij Roeselare, stopt ermee. Het einde van een tijdperk, want de geschiedenis van de zaak gaat terug tot in de tijd van Jean-Pierre Coopman. De zaakvoerders zijn met een totale uitverkoop gestart. “Met spijt in het hart, maar we konden niet anders”, zegt Nancy.

Johan Plancke (54) ging in 1987 mee werken in de zaak van zijn ouders, die toen nog in de Wallenstraat zat. “In de jaren zeventig hadden mijn ouders daar een stoffenwinkel”, vertelt hij. “Hun voorraden gingen ze kopen in Engeland en omdat sportartikelen daar goedkoper waren dan hier, creëerden ze een sporthoekje in de winkel. Zo is het verhaal van All-Sports begonnen. In de tijd van Jean-Pierre Coopman brachten ze met Champ een eigen merk op de markt en uiteindelijk besloten ze om volledig op sport over te schakelen. Dat verhaal heb ik 35 jaar geleden verdergezet. Behalve aan particulieren leverden we als groothandel ook aan heel veel sportclubs en kleinhandelaars, zowel in Vlaanderen als in Wallonië.”

Corona

“We hebben mooie tijden gekend en hebben heel trouwe klanten uit heel België die hier al meer dan dertig jaar langskomen”, vult Nancy Staelens (52) aan. “Helaas is het aantal klanten de laatste jaren steeds kleiner geworden. De online concurrentie is fel toegenomen, waardoor we echt vrezen voor de toekomst van de retail. Al was het corona die voor ons de doodsteek was. De contactsporten waren de eerste om te sluiten en de laatste om te heropenen. Heel veel contactsporten hebben jongeren door corona zien vertrekken, die nadien nooit meer terug zijn gekomen. Die klap zijn we niet te boven gekomen.”

“Zonder corona waren we er zeker nog geweest en hadden we de zaak tot aan ons pensioen kunnen runnen”, gaat Johan verder. “We hoopten op herstel na corona, maar dat herstel kwam er maar niet. We hebben veel slapeloze nachten achter de rug. Kinderen hebben we niet, maar deze zaak is als het ware ons kindje. En dat wil je natuurlijk niet opgeven. De passie voor de vechtsport is bij ons nog altijd heel groot, dus deze beslissing namen we met enorme pijn in ons hart. Maar de realiteit is wat het is. Donderdag, op de eerste dag van de uitverkoop, stonden klanten van jaren ver hier met tranen in de ogen. Wij zelf ook. Maar we proberen positief te blijven. In de voorbije 35 jaar hebben we onze liefde voor de sport kunnen delen met heel veel mensen en daar zijn we trots op.”

Bedrijfskledij op maat

Los van de vechtsportartikelen verkoopt de zaak ook bedrijfskledij op maat, met onder meer geborduurde teksten op pulls in het aanbod. “Dat blijven we wel doen”, geeft Nancy nog mee. “In 2017 heb ik meegedaan aan Shopping Queens op VIJF met Jani Kazaltzis (waarbij vier dames de mooiste outfits presenteren op de catwalk met hetzelfde budget, red.) en toen heeft dat wel een flinke boost gekregen. Zeker ook omdat we ons perfect kunnen aanpassen aan de noden van de klant. Is het nu voor één pull of zelfs voor honderd pulls, alles is mogelijk.”

Elke donderdag, vrijdag en zaterdag kan je bij All-Sports in de Gitsbergstraat 7A tussen 9.30 en 17.30 uur terecht voor de uitverkoop. Alles gaat met korting de deur uit. De loods van 350 vierkante meter, waarin de zaak gevestigd is, staat te koop. (SV)