Nail Room by Anastasia opent in Ter Woestijne

Voor een professionele nagelverzorging kan je sinds kort terecht bij Nail Room by Anastasia. Het nieuwe salon is gevestigd thuis bij Anastasia in Ter Woestijne 9 in Sint-Kruis, waar ze samen woont met haar vriend David van Bosstraeten. Anastasia is afkomstig van Moldavië en woonde en werkte eerder enkele jaren in Italië, waar ze David leerde kennen die zoals wel vaker voor zaken in het land was.

Ze volgt intussen lessen Nederlands en spreekt ook wat Engels. Anastasia is ook nog deeltijds aan de slag in de frituur in Dudzele die ze samen met David runt, maar jaagt nu met de nagelstudio haar droom na. Ze volgde een opleiding bij Alina Hoyo en studeerde er af met glans. Je kan er zowel terecht voor zowel een basismanicure als voor het plaatsen, bijwerken en verwijderen van gelnagels. Het is op termijn de bedoeling dat Anastasia zich fulltime aan haar nagelstudio zal wijden.