Naaister Kelly ontvangt label ‘Handmade in Belgium’: “Kwaliteit vraagt geduld”

De Anzegemse Kelly Dhuyvetter kreeg recent van Unizo het HIB-label overhandigd voor haar bedrijf ‘Kelly, uw maat in ontwerp’. In oktober zal haar winkeltje op het Dorpsplein in Anzegem exact twintig jaar bestaan. “Ik geef aan oude kledingstukken met plezier een tweede leven door er een nieuwe snit aan te geven!”, vertelt Kelly Dhuyvetter (40).

Het Unizo-authenticiteitslabel ‘Handmade in Belgium’ (HIB) is een kwaliteitslabel voor wie ambachtelijk werkt. We zijn allemaal op zoek naar authentieke, handgemaakte en eerlijke producten. “Dankzij het label Handmade in Belgium ben je er zeker van dat je Belgische kwaliteit koopt”, klinkt het bij Unizo. “Want wie het HIB-label draagt, maakt eigen kwaliteitsproducten op kleine schaal in ons land.”

Gevestigde waarde

Kelly Dhuyvetter is een gevestigde waarde in hartje Anzegem en omstreken voor het herstellen van kledingstukken, het maken van dameskledij en allerhande accessoires zoals tassen, geldbeugels, strikjes en dassen. Alles begon voor Kelly in de garage van haar ouders, maar al snel groeide ze uit als een gevestigde waarde in Groot-Anzegem. “Ik ben tevreden met wat ik nu bereikt heb”, zegt Kelly. “Ik was twintig jaar toen ik startte in de garage van mijn ouders in de Klokketuin op de Heirweg. Die garage werd al snel te klein. Ik ben dan een paar keer verhuisd. Het was het hoge huurbedrag dat ik moest ophoesten, dat me uiteindelijk iets deed kopen op het Dorpsplein 4 in Anzegem, een klein winkeltje met twee raampjes en een deur. Een kleine vitrine vlak aan de kerk. Het zal in oktober zijn dat ik twintig jaar bezig ben.”

Retouches

Kelly’s specialiteit is maatwerk van dameskledij en retouches. “Ik heb veel werk en zou graag iemand vinden om mij te helpen maar het blijkt moeilijk om iemand geschikt te vinden, iemand met een beetje ervaring die zelfstandig kan werken. Ik doe nu mijn werk alleen en ik ben ook nog steeds single. Moest ik ooit dé prins tegenkomen, dan spring ik graag op zijn witte paard”, lacht ze. Kelly vertelt dat ze enkele speciale opdrachten heeft. “Ik doe enkel opdrachten op maat. Van een das een strik maken of van een kleed een rok, gewone simpele dingen bestaan bij mij eigenlijk niet. Ik sta voor alle voorstellen open. Als het mogelijk is, ga ik het zeker proberen.”

Kelly kreeg de liefde voor het vak mee met de paplepel. “In mijn familie waren er altijd wel naaisters”, vertelt Kelly. “Mijn grootmoeder was hobbynaaister en ik deed altijd mee. Ook met mijn moeder was ik altijd in de weer. Het was dan ook een logische keuze dat ik snit en naad ging studeren. Sowieso was ik van kinds been af altijd creatief bezig.”

“Vandaag leven we in een wegwerpmaatschappij”, stelt de Anzegemse. “Vaak zijn er mooie kledingstukken die nog een tweede leven verdienen of zijn er mensen gehecht aan een bepaald kledingstuk. Het is dan voor mij een uitdaging om er nog iets moois van te maken. Alleszins zijn er heel wat mensen die de weg naar mij gevonden hebben en is er een wachttijd van twee weken momenteel. Als je kwaliteit wil leveren, dan moeten mensen even geduld hebben.” Kelly organiseert ook workshops op maat.

Het was een hele eer voor Kelly Dhuyvetter om het HIB-label uit de handen van regiomanager Anton Vanoverbeke van Unizo uitgereikt te krijgen in de winkel. “Het houten kadertje staat hier nu vooraan in mijn winkel op de toonbank te blinken”, toont ze trots.

Strikte criteria

De term ambachtelijk is in België niet beschermd en kan door iedereen vrij gebruikt worden. Om het HIB-label te ontvangen moet je aan strikte criteria voldoen. Zo moet de ambachtelijke ondernemer zijn beroep in hoofdberoep uitoefenen, mag hij of zij maximum twintig werknemers in dienst hebben en moet het product minstens vijftig procent handmade zijn. Na een positieve eerste screening van de aanvraag, volgt een bedrijfsbezoek door een jury van ondernemers en experts waarop gekeken wordt hoe de ondernemer te werk gaat en of er effectief aan de voorwaarden wordt voldaan”, zegt regioverantwoordelijke Zuid-West-Vlaanderen Anton Vanoverbeke. “Nadien wordt er intern overlegd om definitief een beslissing te nemen over de toekenning van het HIB-label.”

