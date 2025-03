Naaimachines Puype viert 75ste verjaardag met opendeurweekend: “Demonstraties en workshops”

Het is de komende weken feest bij Puype Naaimachines in de Katelijnestraat. De zaak bestaat dit jaar 75 jaar. “We organiseren een opendeurweekend met tal van demonstraties en natuurlijk zijn er ook promoties in de jubileummaand”, zegt Tine Puype, de derde generatie die de zaak uitbaat.

Van 15 maart tot en met 15 april organiseert Puype Naaimachines een heuse jubileummaand met tal van speciale activiteiten en festiviteiten. Het Brugse familiebedrijf bestaat namelijk 75 jaar en is sinds 1950 ononderbroken actief in de Katelijnestraat, waar het naaimachines, garen en ander toebehoren verkoopt.

Grondige verbouwing

Het zijn de grootouders van huidig zaakvoerster Tine Puype die de zaak in 1950 hebben opgestart in de Katelijnestraat 73. Haar ouders namen later de zaak over en verhuisden die zo’n dertig jaar geleden naar het pand in dezelfde straat met huisnummer 75. In 2012 nam Tine de zaak over en in 2019 verhuisde ze die opnieuw naar het originele pand, in nummer 73, waar ze een grondige verbouwing, verruiming en vernieuwing realiseerde. Met de verbouwing kwam ook de mogelijkheid om meer workshops en infosessies te organiseren in de zaak.

“Nu mogen we dus 75 kaarsjes uitblazen en dat willen we niet zomaar laten voorbijgaan”, zegt Tine Puype. “Tijdens de jubileummaand mag je heel veel van ons verwachten. We nodigen alvast iedereen uit op ons opendeurweekend op vrijdag 28 en zaterdag 29 maart met tal van demonstraties.”

Promoties

“Maar daar blijft het niet bij, want we gaan ook workshops organiseren. Daarover volgt meer specifieke informatie via onze Facebookpagina en de nieuwsbrief. En natuurlijk kan een jubileummaand niet gevierd worden zonder promoties. Dus ik roep iedereen met een hart voor handwerk en naaien op om zeker langs te komen tussen onze jubileummaand om van deze mooie promoties te genieten”, besluit Tine Puype.

Info: www.facebook.com/Puype Naaimachines