Na zware brand blijft Proxy Delhaize Zarren kleine maand dicht

Na de zware brand in de keuken van de Proxy Delhaize in Zarren zal de buurtsupermarkt een kleine maand gesloten blijven. De voorlopige heropening is gepland op maandag 13 juni. “De week voordien zal alles in de zaak opnieuw ingericht en aangevuld worden. Een ploeg vanuit de hoofdzetel komt dan helpen want de solidariteit is groot”, zegt Roel Dekelver van Delhaize.

Een dag na de zware brand in de keuken van de supermarkt op het Zarrenplein is al een en ander duidelijk geworden. Woensdagochtend rond 7.20 uur brak er brand uit in de keuken voor het personeel van de Proxy Delhaize. Wellicht lag een kortsluiting van het koffiezetapparaat aan de oorzaak. Het was een slager van de inpandige Buurtslagerij die het vuur als eerste opmerkte en de brandweer verwittigde. Bij hun aankomst was de keuken al volledig uitgebrand. In de winkel is er geen brandschade maar wel veel rook- en roetschade.

Kleine maand dicht

De zaakvoerder was donderdag een ganse dag bezig met de experts en verzekering en er werd een plan opgesteld. De man was nog steeds erg aangeslagen na de brand. “Dat is normaal”, zegt Roel Dekelver van Delhaize. “Dat is voor die man zijn levenswerk. Een zaak waar hij met hart en ziel werkt en waar klanten graag over de vloer komen. Vanuit het hoofdkantoor van Delhaize verlenen we alle medewerking. Er is intussen meer duidelijkheid. We streven ernaar om tegen 7 juni de winkel volledig terug gebruiksklaar te krijgen. Dat wil zeggen dat alle producten dan uit de winkel zijn gehaald en alles heel grondig is gepoetst. De keuken zal weliswaar nog niet terug beschikbaar zijn, dat is voor later. In de week van 7 juni zal de hele winkel dan opnieuw ingericht worden en komen de nieuwe producten toe. We mobiliseren een ploeg vanuit het hoofdkantoor om in die week te komen helpen. De zaakvoerder kent ook verschillende mensen van de hoofdzetel en ik kan zeggen dat de solidariteit echt wel groot is. We leven zeer mee en merken dat ook bij collega-uitbaters.”

Alle producten vernietigd

De komende weken ligt er dus nog veel werk op de plank. “Alle producten, voeding of niet, zullen uit de winkel worden gehaald en vernietigd”, vervolgt Dekelver. “Zeker inzake voedselveiligheid nemen we geen enkel risico en we zullen niet beginnen met producten op te poetsen. We kunnen toch stellen dat deze brand een grote impact heeft op de zaak. Zo’n brand in Delhaize is echt uitzonderlijk, en zeker van deze omvang. Vorig jaar hadden we enkele zaken in Wallonië die getroffen werden door de watersnood maar grote schade door een brand komt echt zelden voor.”

Het personeel van de Proxy Delhaize, vijf werknemers, zal tot 7 juni technisch werkloos zijn maar worden dan weer geactiveerd. (JH)