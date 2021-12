Na zes maanden Habites blikken Diëgo en Axelle tevreden terug

In onzekere coronatijden in Knokke een handelszaak uit de grond stampen, is niet evident. Nochtans hebben Diëgo Bragard (26) en zijn vriendin Axelle Van Eikenhorst (26) dat aangedurfd. Op de benedenverdieping van een leuk pand in de Lippenslaan runt Diëgo een trendy foodshop, terwijl Axelle op de bovenverdieping haar klanten verwent in een goed uitgeruste beautybar. Bijna zes maanden nadat Habites de deuren opende, blikt het jonge koppel tevreden terug.

“Gezonde voeding en voetbal zijn al vele jaren mijn passies”, opent Diëgo het gesprek. “Ik ben voetballend geboren en de liefde voor gezonde voeding heb ik ontdekt toen ik als jonge kerel de weg vond naar de gym. Geleidelijk aan begon ik me te verdiepen in deze materie. Ik heb veel gelezen en vele uren achter de computer gezeten om info op te zoeken. Mijn conclusie staat ondertussen al enkele jaren vast: voeding is brandstof, gezond eten geeft je energie en zowel je weerstand als je mentale gezondheid krijgen een serieuze boost.”

De ideale locatie

“De stap zetten naar een eigen zaak, is niet evident”, gaat de succesvolle linkerflankspeler van KSV Oostkamp verder. “Ik werkte in de horeca en had tijdens de lockdown veel tijd om alles eens op een rijtje te zetten. Axelle, die schoonheidsspecialiste is, wou al langer een eigen zaak beginnen en na een grondige marktanalyse hebben we de stap gezet. Covid gaf ons de tijd om alles goed voor te bereiden en uit te werken en zeker geen ondoordachte beslissing te nemen. Het pand waar we nu gevestigd zijn, kwam vrij en leek ons de ideale locatie om onze droom te verwezenlijken.”

Het valt niet te ontkennen dat bij het grote publiek de interesse voor gezonde voeding de laatste jaren sterk toegenomen is. “Mijn klanten zijn meestal heel fanatiek en komen vaak met vragen over onze producten. Het is mijn taak om hen te helpen en te ondersteunen in hun zoektocht naar een gezonde levensstijl.”

In eigen huis gemaakt

“Ik heb ervoor gekozen om zowel huisbereide als toffe, lokale producten op te nemen in ons aanbod. De koffies en verschillende soorten thee die we aanbieden, stellen we zelf samen. Ook onze granola wordt in eigen huis gemaakt. Dagelijks kunnen de mensen ook huisbereide sapjes, soep en salades of wraps afhalen”, vertelt Diëgo enthousiast.

Het jonge koppel is duidelijk tevreden dat ze zes maanden geleden voluit gingen voor de verwezenlijking van hun droom. “We moeten hard werken, zorgvuldig plannen en vooral geduldig opbouwen. Axelle krijgt in haar beautybar al veel vaste klanten over de vloer en ik merk dat heel wat mensen, die bewust en gezond willen eten, de weg vinden naar Habites.”

“Op termijn is het mijn droom om onze gezonde producten te verdelen in andere winkels en fitnesscentra. Later wil ik ook graag naar scholen gaan om jongeren ervan te overtuigen dat gezonde voeding belangrijk is. Ik wil hen ook vertellen dat het belangrijk is om voluit te gaan voor het realiseren van hun dromen. Dat is waar Axelle en ik momenteel voor gaan… onze droom waarmaken.” (PDC)