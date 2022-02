Na VS en China opent Renson ook productiesite in Australië

Ventilatie- en zonweringspecialist Renson heeft Issey Sun Shade Systems uit Perth overgenomen en start een nieuwe productiesite op voor windvaste Fixscreen doekzonwering in Australië. Dat heeft het Waregemse familiebedrijf woensdag bekendgemaakt.

Renson opende recentelijk ook al productiesites in de Verenigde Staten en in China. “Voor screens zijn de lange leveringstijden per boot vanuit België al een tijdje niet meer te verantwoorden”, zegt ceo Paul Renson. “Dat is ook de reden waarom we die eerder in USA en China lokaal begonnen te produceren. Nu is Australië aan de beurt en ook dat is een regio waar we op het vlak van doekzonwering veel groeipotentieel in zien.” Financiële details werden woensdag niet vrijgegeven.