Na vijf maanden gaat Aldi in Menen weer open: groenten en fruit mooier in de etalage

Vijf maanden nadat supermarkt Aldi de deuren sloot, konden klanten vanaf woensdag er opnieuw hun aankopen doen. Bezoekers kunnen er voortaan winkelen in een grotere en ecologische zaak, waar verse groenten en fruit een prominente plaats krijgen.

De renovatie van de populaire supermarkt lag al geruime tijd op tafel. “In december vorig jaar schakelden we beetje per beetje over naar een outlet-systeem, waarbij we geen voeding meer verkochten”, klinkt het bij de trotse uitbater. “In de nasleep van de coronacrisis was de manier waarop onze klanten winkelden compleet veranderd. We maakten dan ook van dat moment gebruik om alle onverkochte promoties in de vitrine te zetten, een soort van uitverkoop als het ware. In januari konden we dan de deuren sluiten om met de renovatiewerken te starten.”

Ecologische injectie

Die renovatie werd meteen grondig uitgevoerd. Zowel binnen als buiten kreeg het Aldi-filiaal een flinke opwaardering waarbij vooral werd gewerkt rond de winkelervaring. Het gebouw kreeg een ecologische injectie door bijvoorbeeld warmte- en waterrecuperatie. Aan de binnenkant werd dan weer afstand genomen van het traditionele beeld waarmee Aldi zich wist op te werken. De bakken en pallets werden vervangen door hippe en moderne rekken en de afdeling groenten en fruit werd naar de voorkant van de supermarkt gebracht. Met een oppervlakte van 1.200m² is het filiaal ook groter dan voorheen.

Om klokslag 8:30 uur openden de deuren van de vernieuwde winkel, een heugelijk moment niet alleen voor de 13 werknemers maar eveneens voor de klanten. Die stonden al geruime tijd te wachten ‘hun’ vernieuwde Aldi te gaan verkennen.