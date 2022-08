Na vijf jaar gooit kapster Natascha het over een andere boeg: “Lingeriezaak waar je je ‘thuisvoelt’”

Kinderen, heren en dames die een frisse haarsnit wilden, konden steeds terecht bij Coiffure Mattess op de Deselgemseweg 128. Wat men nog niet wist, is dat men er vanaf 27 augustus ook hippe boxershorts, trendy bikini’s en comfy pyjama’s zal kunnen terugvinden. Lingeriezaak La Mattess wordt dan boven de doopvont gehouden.

Zaakvoerster Natascha Laporte (40) slaat namelijk een nieuwe wending in met haar zaak. Ondanks het overwinnen van borstkanker enkele jaren geleden, is fulltime haarknippen niet meer mogelijk voor haar.

Gevoeligheden

“Het is met pijn in het hart, maar door de ontsteking van lymfen in mijn zij heb ik vaak een tinteling en zelf een slapend gevoel in mijn arm. Heel onaangenaam als je hele dag aan een stuk door moet haarknippen. Ik heb dan ook de moeilijke keuze moeten maken om op zoek te gaan naar een nieuwe uitdaging”, steekt Natascha van wal. “Evident was het niet, maar ik ben niet bij de pakken blijven zitten en heb er een positieve draai aan gegeven. Mijn ziekte heeft me vele zaken ontnomen, maar het heeft mij ook de nodige ervaring gebracht. Zo weet ik als geen ander de gevoeligheden die vrouwen meemaken die vandaag door dezelfde hel gaan. Via de opstart van een lingeriezaak wil ik deze dames graag adviseren en verder helpen. Ik weet hoe belangrijk advies is in het vinden van de juiste beha of bikini op dergelijke ogenblikken. Schaamte blijft bij mijn zaak dan ook aan de deur staan. En ook voor een babbel zal men hier zeker terechtkunnen.”

Advies

“Mijn ultieme missie is straks om samen met mijn klanten de perfecte lingerie te zoeken die bij hen past. Ik ga ervoor streven om voor elke gelegenheid en in alle prijsklassen de passende oplossing te hebben; van alledaags tot exclusief, van comfortabel tot verleidelijk, van feestelijk tot sexy”, gaat Natascha verder. “Goede lingerie en badmode aanschaffen is vaak moeilijk. Een juiste pasvorm is noodzakelijk. De klant lingerie laten ontdekken die perfect past bij haar figuur, stijl, en leven, is dan ook hét voornaamste doel. Mijn klanten in het kapsalon hebben mij namelijk doen inzien dat er een grote vraag is naar een lingeriezaak waar men niet enkel een breed gamma kan terugvinden, maar vooral correct wordt geadviseerd en men zich thuisvoelt.”

Ondersteuning

“Vandaar de keuze om de kapperszaak te combineren met een winkel. Mijn oude klanten zijn natuurlijk nog altijd welkom van dinsdag tot zaterdag doorlopend in de voormiddag en de dinsdag- en donderdagavond van 18.30 tot 22 uur. In de namiddag open ik dan de lingeriezaak van 13 tot 18 uur en op zaterdag van 10 tot 18 uur. Onze sluitingsdagen zullen op zondag en maandag zijn. Ik zal het gelukkig trouwens niet alleen doen. In het weekend komt Noore Boone (17) mij helpen in de winkel. Zo wil ik haar passie voor verkoop mee ondersteunen. Ik heb Noore bovendien leren kennen als een toegewijde thuiswacht voor mijn drie schatjes van kinderen. Zij waren ook de inspiratie voor mijn zaak. Lingerie La Mattess is namelijk de samentrekking van de eerste letters van hun namen: Lars, Matthis en Tess”, glundert Natascha.

Opening

“Iedereen is alvast welkom op de opening op zaterdag 27 en zondag 28 augustus van 10 tot 18 uur doorlopend. Ja, we hebben bewust voor het weekend van Waregem Koerse gekozen! Hét ideale moment vonden we, want alle rasechte Waregemnaars zijn dan zéker thuis”, lacht Natascha. (GDW)