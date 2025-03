Na vier jaar als opvangmoeder opent Candy (36) nieuwe kinderopvang De (B)engeltjes: “Ieder kind ontwikkelt zich hier op eigen tempo”

Candy De Waele (36) heeft na vier jaar als opvangmoeder een nieuwe kinderopvang geopend in Heist. Ze heeft plaats voor vijftien kinderen én is ook op zaterdag geopend. “Ik werk volgens de pedagogie van Emmi Pikler: ieder kind groeit op een eigen tempo op”, legt Candy uit.

Neen, stil is het nooit in de kinderopvang van Candy. “Al is dat eigenlijk een bewuste keuze”, zegt de vrouw, zelf mama van twee kindjes. “Ik werk volgens de pedagogie van Emmi Pikler: ieder kind groeit op een eigen tempo op. Je moet hen ook geen posities opleggen die ze niet willen. Ander voorbeeld: bij ons zal een kindje pas eten als het honger heeft of slapen als het echt moet is. Het zal dus quasi nooit voorvallen dat al onze kindjes op hetzelfde moment aan het slapen zijn.”

Eigen tempo

Aan ervaring alleszins geen gebrek. De 36-jarige vrouw is al sinds 2010 aan de slag als kinderverzorgster. Eerst tien jaar in dienstverband in ‘grote’ crèches. Tot ze enkele jaren geleden zelfstandig aan de slag ging als onthaalouder. De voorbije jaren was Candy al aan de slag onder de naam De Duinenhuisjes op dezelfde locatie in De Pannenstraat. Ze mocht toen tot acht kindjes opvangen. Vorige maand zette ze de stap naar een groepsopvang, inclusief een vaste medewerkster. De gedachtegang? Met twee zie je altijd meer en kan je overleggen en samen zaken plannen. Maar vooral: er is nu ruimte voor vijftien kindjes tussen 0 en 4 jaar dankzij de twee gediplomeerde begeleidsters.

“Nadat we thuis de nodige verbouwingen hadden gedaan, was er plots meer plaats en ruimte. Op die manier begon ik na te denken om samen te werken en zo de kwaliteit van de opvang nog te verhogen. Op de drukste momenten werken we met drie mensen samen”, aldus Candy. “Onze focus ligt volledig op vrije bewegingsontwikkeling en een warme, persoonlijke aanpak. Daarmee bieden we een veilige plek voor kinderen van baby tot peuter. Ieder kind groeit op een eigen tempo op en dat belang willen we hier benadrukken. Je kan de kinderen niet dwingen om alles op hetzelfde moment te doen.”

Open op zaterdag

Opvallend: de opvang is ook op zaterdag geopend. Al is dat eerder uit praktische overwegingen. “Omdat de vraag die dag groter was dan in het midden van de week. Het is handig voor ouders die in de horeca werken, merkten we. Ook voor mij persoonlijk kwam het beter uit”, legt Candy de keuze uit. “Op woensdag en zondag blijven de deuren dicht en ligt de volledige focus op mijn eigen kindjes.”

Nog dit: de plaatsjes voor dit jaar zijn al volledig bezet. Ook voor 2026 wordt het al krap en is het tot minstens juni al bezet. (MM)