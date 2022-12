Na verplichte sluiting geeft Famiflora Moeskroen dit weekend 3.000 kersverse kerstbomen weg

Door een vergunningsbetwisting moet Famiflora Moeskroen sinds donderdagmorgen de deuren sluiten. “Maar zopas werden hier nog 3.000 kerstbomen geleverd. Die gaan we niet weggooien, maar weggeven”, zegt Fabien Sobiecki, marketing manager bij Famiflora. “Zaterdag vanaf 9 uur kun je op de parking in Moeskroen terecht. Mochten er nog over zijn, dan gaan we zondag gewoon door.”

In deze eindejaarsperiode de deuren moeten sluiten, het is een ferme streep door de rekening van Famiflora. “Uiteraard. En we weten ook niet wanneer we weer open zullen mogen gaan. Al onze vragen die we aan de bevoegde instanties stellen, blijven onbeantwoord.”

“Als ze zaterdag niet op zijn, gaan we zondag gewoon verder”

Maar Famiflora had deze week ook een lading van 3.000 kerstbomen ontvangen. “En die gaan we niet laten liggen. We geven ze gewoon weg. Voor heel wat mensen zijn het financieel moeilijke tijden, wie nog geen kerstboom had kan er dus hier bij ons eentje op de kop komen tikken.”

“Het zijn kerstbomen in alle maten en gewichten, van 50 centimeter tot vier meter groot”

Zaterdag van 9 tot 16 uur zal de ‘uitdeling’ plaatsvinden op de parking van Famiflora. “Het is een groot aantal natuurlijk, als er nog over zijn dan gaan we op zondag om 9 uur opnieuw verder.”

Er zijn kerstbomen in alle soorten, maten en gewichten. “Het gaat om afgezaagde bomen of exemplaren in een pot, van 50 centimeter tot vier meter hoog. Keus genoeg.”

Andere winkels wel open

Het tuincentrum mag zelf niet open. “Het gaat om een discussie over de vergunning van een deeltje van ons tuincentrum en over de frituur. Beide zaken mogen niet open, maar al de andere zaken onder ons dak zoals de bakkerij, de groentenhandel, de Leonidas-winkel… mogen dat wel. Er zal dus ook daar nog geshopt kunnen worden”, benadrukt Fabien Sobiecki. “En uiteraard hopen wij zo snel mogelijk zelf te kunnen openen in Moeskroen.”

In vestiging in De Panne zijn er geen problemen, de kerstboomweggeefactie beperkt zich dan ook enkel tot Moeskroen.