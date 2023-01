Na veertig jaar sluit Eric Vandorpe zijn winkel Sport-Idee: “Sport was mijn leven”

In 1983 opende Desselgemnaar Eric Vandorpe (65) een sportwinkel in de Oostrozebeeksestraat: Sport-Idee. Veertig jaar later sluit Eric voorgoed zijn deuren. “Ik heb van mijn passie mijn beroep kunnen maken”, kijkt hij terug.

In de jaren 70 behaalde Eric een A2 elektromechanica en ging aan het werk. Zijn werkgever ging failliet en Eric realiseerde zich dat hij iets anders wilde doen.

“Sport was mijn passie – ik was toen speler van de eerste ploeg van Desselgem en trainde er ook een jeugdploeg. Dus besloot ik een winkel met sportartikelen te openen. Met de hulp van mijn broer Johan bouwden we een oude vlashangar in Ooigem om tot Sport-Idee. In september 1983 ging met de opening mijn droom in vervulling.”

Bij Eric kon je alles krijgen: van voetbalschoenen over zwemkledij tot fietsoutfits. Hij slaagde erin op te boksen tegen grotere winkels. “Ik had veel klanten uit de omringende gemeentes dankzij mijn kennissen bij de voetbalclubs. En de persoonlijke service was natuurlijk mijn sterkte. Ik runde mijn winkel met veel passie en expertise.”

Dankzij zijn vrouw

Hij kon in de loop der jaren altijd rekenen op de steun van zijn vrouw Markita en zijn kinderen Macha en Willem. “Mijn vrouw werkte in de palliatieve zorg. Daarnaast deed ze alle administratie voor mij: van facturen maken tot stockbeheer. Zij was de grote motor achter de pop-upwinkels. Zo stonden we enkele jaren tijdens de zomermaanden aan zee met een winkel. Het was zeven op zeven werken. Ik zou het niet zonder haar gekund hebben.”

Op zijn 65ste beslist Eric nu met pensioen te gaan. Na corona werd het voor zijn winkel een stukje lastiger. Zo verliepen de leveringen van sommige firma’s moeilijker. Maar Eric kan terugblikken op veertig mooie jaren. In de toekomst zal hij zich zeker weten bezig te houden. “Ik ben lid van een wandelvoetbalclub, de minivoetbalclub DTI2000, en een wielertoeristenclub. En daarnaast zal ik heel wat karweitjes opknappen thuis en ergens vrijwilligerswerk doen. Ik blijf een bezige bij.”