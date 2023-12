Na uitvinding van de Snoezle lanceert Steven uit Vlamertinge de Aimé: “Ontwikkeld voor en gemaakt door de zorg”

Gesprekken aan de eettafel met zijn vrouw, die in De Lovie werkt, zette Steven Dehollander aan om de Snoezle uit te vinden, een mobiele snoezelkamer. Ondertussen schudde hij met zijn firma Pendulum nog twee uitvindingen uit zijn mouw: de Two, een klink voor mensen met dwaalgedrag, en de Aimé, een traptoestel voor personen met dementie dat muziek maakt.

Steven Dehollander (56) is afkomstig van Bornem, maar woont al dertig jaar in Vlamertinge. Hij is getrouwd met Ariane Debruyne en papa van Jolan (26), die in Ieper woont, en Ditte (23). Steven is al 27 jaar zaakvoerder van Pilipili, een industrieel ontwerpbureau in Kortrijk, waar een team van 15 mensen producten ontwerpt voor de Belgische industrie.

“Van afschermkappen voor Picanol tot boordcomputers voor Transics… Veel lokale bedrijven”, vertelt Steven. “Mijn vrouw werkt al dertig jaar in De Lovie. Aan de eettafel vertellen we dan de verhalen van onze twee werelden en we beseften dat er in de zorgsector heel wat noden zijn die opportuniteiten bieden voor industrieel ontwerp.”

Vijf ontwerpers

Vijf ontwerpers van Pilipili deden een doorlichting van De Lovie. “We zagen dat veel mensen in die leefgroepen nood hebben aan een time-outmoment”, vervolgt Kristof. “Er bestaat daarvoor al een snoezelkamer. Snoezelen, een versmelting van snuffelen en doezelen, is een therapie die in de jaren zeventig werd uitgevonden door twee Nederlanders en een waarbij men tot rust komt door middel van geluid en beeld in een bepaalde omgeving. In De Lovie is er echter maar één snoezelkamer voor meer dan vijfhonderd bewoners.”

“Zo kwamen we op het idee om een mobiele snoezelkamer te maken. Je brengt dus de beleving naar de persoon in plaats van de persoon naar de beleving. Je kan het op een bed plaatsen, of op een statief zodat je met de rolwagen eronder kan rijden. De Snoezle bevat 370 ledlichtjes die we individueel kunnen aansturen. Er is ook een module die geluid produceert. Het geluid en de lichtjes zijn gesynchroniseerd. Als je een vogel hoort dan zie je de vogel vliegen in de ledlichtjes. We hebben ook verschillende thema’s: bos, onder water, aan zee, Scandinavië…”

Patent

Steven nam er een patent op en bracht het drie jaar geleden op de markt. “Het begint te lopen. Ondertussen zijn er al 250 verkocht”, aldus Steven. “Onze grootste afzetmarkt is Nederland en we hebben dealers in Frankrijk, Groot-Brittannië, Denemarken, Noorwegen, Australië en Nieuw-Zeeland. De Snoezles van Ieper gaan dus de wereld rond. Bijzonder ook is dat we alles fabriceren in maatwerkbedrijven.”

“Het textiel komt van ‘t Veer in Menen en de assemblage gebeurt in Westlandia in Ieper. Dus mensen met een beperking maken het product. Vandaar de naam van de firma, Pendulum. De pendelbeweging van voor en door de zorg.”

Het is niet de enige uitvinding van Pendulum. “De Two is een deurklink met twee handelingen voor personen met dwaalgedrag. Dat hebben we ontwikkeld met wzc Wintershove in Vlamertinge en wordt gemaakt in Sowepo. In 2019 wonnen er een IF-Award mee, waarbij we uit 6.000 inzendingen de beste waren in de categorie Zorg. Ondertussen verkochten we al 2.000 stuks”, legt Steven uit.

“Op de REVA-beurs op 7, 8 en 9 december lanceren we een nieuw product: Aimé, de duomobiel. Dat is een fietsmodule voor twee personen. Van zodra ze beginnen te trappen begint er muziek te spelen. Zo kan je mensen motiveren om te bewegen en kan je met je moeder of grootmoeder die dementie heeft samen een leuk moment beleven.”

Familiebedrijf

De naam komt van bedenker Aimé Houbracke. “Zijn vrouw had jongdementie en hij wilde iets doen. Aimé kroop in zijn garage om iets in elkaar te steken en kwam met een traptoestel waarbij ze zelf liedjes zongen. Aimé is dit jaar op 85-jarige leeftijd overleden, maar we leerden hem kennen twee jaar geleden en kwamen overeen dat wij het idee mochten uitwerken tot een product.”

Pendulum bestaat officieel sinds maart en is een familiebedrijf, want ook zoon Jolan is op de kar gesprongen. “Ik ga langs bij woonzorgcentra en leefgroepen om demonstraties te geven, vooral met de Snoezle”, vertelt Jolan. “De bewoners reageren positief en de begeleiders zeggen dat het echt werkt. Bijvoorbeeld mensen met dementie die helemaal in zichzelf gekeerd zijn beginnen in de Snoezle te vertellen over vroeger. Ik hoor ook dat mensen die hysterisch zijn echt de armen over elkaar leggen en tot rust komen.”

“Ook dochter Ditte doet mee. Zij is fotografe en neemt foto’s voor promo”, glimlacht Steven. “Samenwerken met je zoon is heel plezant. We doen veel beurzen samen en zijn heel complementair. Jolan heeft talent in het commerciële, ik ben dan weer technisch onderlegd. Dankzij de steun van Jolan kan ik het ook blijven combineren met Pilipili.”

Wie de Snoezle eens wil uittesten kan langsgaan bij Gallery Frock in de Rijselstraat in Ieper, waar twee exemplaren staan. Voor 1.300 euro kan je er ook één zelf kopen.

