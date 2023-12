Na Tielt openen Roxana en Peter nu ook Roemeense slagerij in centrum Roeselare: “Perfecte locatie, want er zitten hier veel landgenoten”

Twee jaar nadat Roxana en haar man Peter Luca hun slagerij in Tielt startten, opende het koppel vrijdagochtend de deuren van een tweede winkel in Roeselare. De zaak palmt het pand in waar tot voor kort Slagerij Dries een tijdelijke winkel had. “Dit is de ideale locatie. Pal in het centrum van een stad waar er een grote Roemeense gemeenschap is. Maar we hopen natuurlijk ook veel Roeselarenaars over de vloer te krijgen.”

Twee jaar geleden openden Roxana Luca (27) en haar man Peter de deuren van de eerste Roemeense slagerij in ons land. De zaak langs de Bruggestraat in Tielt kende echter een valse start. “We doopten onze winkel toen Slagerij Luca. Doordat er ook een geregistreerde slagerij met die naam in Nederland bestaat, hebben we toen onze naam moeten veranderen”, vertelt Peter.

Niet getreurd, Slagerij Petre lokte al snel veel volk en overtrof alle verwachtingen. “In Tielt is de Roemeense gemeenschap niet zo groot, maar we zagen bijvoorbeeld ook klanten uit Gent en zelfs uit Charleroi in onze winkel.”

Grote gemeenschap

Terwijl de winkel in Tielt op volle toeren draait, zochten Roxana en Peter naar een geschikte locatie voor een tweede slagerij. “In Roeselare is er een zeer grote Roemeense gemeenschap. Hier wonen 3.000 Roemenen. Het leek ons dan ook logisch om hier iets te zoeken. Pal in het centrum vonden we de perfecte locatie.”

Roxana en Peter lieten hun ogen vallen op het pand waar vroeger een kaashandel was en tot voor kort Slagerij Dries even een pop-up had om de werken aan de kop van de vaart te overbruggen. “Veel verbouwingswerken waren er dus niet nodig. We gaven de voorbije weken de winkel een eigen toets en telden af naar de opening vrijdagochtend”, vertelt Peter.

Gerookt

In de tweede vestiging van Petre ligt de nadruk op vlees. “Roemenen zijn echte vleesliefhebbers. Het vlees dat wij hier verkopen is van Belgische oorsprong, maar toch met een Roemeense inslag. Zo hebben we veel gerookt vlees in het aanbod want daar zijn onze landgenoten tuk op”, zegt Roxana.

Dat in de zaak veel Roemenen over de vloer zullen komen is evident, maar Roxana en Peter hopen ook de gewone Roeselarenaar te bereiken. “We zetten proevertjes en stellen onze producten de komende weken ook voor op de goede doelenkerstmarkt.”

Zacusca

Naast de vele vleessoorten richtte het koppel ook nog een deel van de winkel in met typische Roemeense producten. “We wilden graag de hele winkel vullen. Roemeense mensen zullen hier producten herkennen uit hun moederland, voor andere klanten is het de ideale manier om andere smaken en recepten te ontdekken”, zegt Roxana.

Groentenpasta Zacusca vinden Roemenen bijvoorbeeld erg lekker om op een boterham te smeren en wie van sterke dranken houdt, moet misschien eens Palinka proeven. Daarnaast vind je er ook verschillende Roemeense en Moldavische wijnen en typische kazen.