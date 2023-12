Na ruim zeven jaar verdwijnt de Wervik.pas wegens maar vier deelnemers meer

Op 1 juli 2016 lanceerde het stadsbestuur de Wervik.pas. Maar door sleet op de formule zijn er momenteel maar vier deelnemende handelaars meer: bakkerij Klaas in de Molenstraat, frituur Finidi in de Speldenstraat en in Geluwe bakkerij Beyls in de Menenstraat en eetcafé ’t Smiske in de Menenstraat. Daarom werd beslist om eind december te stoppen met de Wervik.pas.

Na registratie kon je de Wervik.pas gebruiken in aanvankelijk 65 handels- en horecazaken. Bij iedere aankoop kreeg je een winstkans. Elke week werd een winnaar getrokken die 100 euro kadobonnen won door lokaal te kopen.

“Zo hebben we al 390 klanten beloond door lokaal te kopen”, zegt Liesbeth Hollebeke, deskundige lokale economie. “Dit is ook 39.000 euro die terugvloeit naar de handel en horeca in Wervik. We danken alle handelaars om mee te werken de voorbije jaren en vooral ook de klanten om lokaal te shoppen.”

Er namen steeds minder handelaars deel om diverse redenen. Handels- en horecazaken moesten meer betalen om deel te nemen, bovendien was er steeds minder gebruik van de Wervik.pas. Ook corona deed er geen goed aan.

Om alle misverstanden uit te sluiten: de Kadobon Wervik blijft wel bestaan. Deze kan je aankopen in vijf locaties en gebruiken in bijna 100 handels- en horecazaken.