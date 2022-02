Na pastabar ‘Passé-Vite in Poperinge opent Emiel (23) nieuwe vestiging in Ieper

In augustus opende Emiel Vandenberghe (23) zijn pastabar Passé-Vite langs de Ieperstraat in Poperinge. Binnen enkele weken opent hij zijn nieuwe vestiging in Ieper. “Na de zomer zijn er plannen om een vestiging in Roeselare te openen.”

Zijn persoonlijke favoriete is de pastasaus Chicken Thai, maar in Passé-Vite vind je een 15-tal sauzen terug. Nu moet je afzakken naar de Ieperstraat in Poperinge, maar binnenkort kan je ook in de Boomgaardenstraat in Ieper terecht. “Vroeger ging ik regelmatig meehelpen met vrienden die een pizzafoodtruck hadden. Het idee kwam er om een eigen foodtruck te starten en zo groeide Passé-Vite. Nu heb ik een foodtruck, pastakar en binnenkort bouw ik nog een mobilhome om tot foodtruck. Je kan ons inhuren voor feestjes of evenementen. We serveren lekkere pasta’s of hamburgers”, legt zaakvoerder Emiel Vandenberhge (23) uit.

Huisbereid

Afgelopen zomer werd de stap gezet om een foodbar te openen in Poperinge. “Mijn oog viel op dit pand en het werd vlug duidelijk dat dit een geschikte locatie was om een vaste pastazaak van te maken. De pasta’s kunnen afgehaald worden, maar er is ook ruimte om ter plaatse te eten. In de zomer wordt een terras buiten geplaatst. De zaak loopt goed in Poperinge en we merken dat we ondertussen vaste klanten en bedrijven hebben die hun weg naar ons vinden.” Binnen enkele weken opent een nieuwe vestiging langs de Boomgaardenstraat in Ieper de deuren. “Dat is vlug, maar de zaken lopen goed dus waarom niet? We hebben succesvolle maanden achter de rug en ook bij ons was corona voelbaar, dat was bij veel ondernemers het geval. Passé-Vite in Poperinge combineerde ik nog met een fulltime marketingjob in Gent. Die combinatie werd moeilijker, dus moest ik een keuze maken en het werd Passé-Vite.”

Momenteel staat Emiel zijn moeder, Kathy Dehaene, in de vestiging in Poperinge. “Het ondernemerschap heb ik van mijn moeder die jarenlang zelfstandig was. Mijn moeder verhuist naar de vestiging in Ieper en voor Poperinge gaan we op zoek naar een nieuwe verantwoordelijke. Een vacature zal binnenkort openbaar gezet worden, dus geïnteresseerden moeten zeker de Facebookpagina van Passé-Vite in de gaten houden. De foodtrucks blijven uiteraard ook nog steeds hun werk doen en die neem ik nog steeds voor mijn rekening met enkele flexijobs en jobstudenten. In beide vestigingen en in de foodtrucks zijn alle gerechten dagvers gemaakt en ook de sauzen worden volledig huisbereid”, aldus Emiel.

4 vestigingen en foodtrucks

“In Ieper zal het aanbod wat uitgebreider zijn. Nog meer soorten saus, slaatjes, burgers… Binnen zal er plaats zijn voor een 24-tal mensen en ook daar zal take-away mogelijk zijn. In de zomer zullen enkele picknicktafels buiten gezet worden. Wat de toekomst brengt? Na de zomer zijn er plannen om in Roeselare een vestiging te openen”, lacht Emiel. “Ik heb 4 vestigingen in gedachten. Samen met de foodtrucks lijkt mij dat een mooi aanbod.”

Beide foodbars zijn 7 op 7 open. Van maandag tot woensdag van 11 uur tot 14 uur. Op donderdag van 11 uur tot 14 uur en van 17 uur tot 21 uur en op vrijdag doorlopend van 11 uur tot 21 uur. In het weekend is Passé-Vite open op zaterdag van 11 uur tot 1330 uur en van 18 uur tot 21 uur. Op zondag open van 18 uur tot 21 uur. (LBR)