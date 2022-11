Na meer dan 90 jaar stopt familiezaak Vishandel Rene

Drie generaties lang kon je in de Pluimstraat 160 terecht voor verse vis en bereidingen, maar op zondag 11 december sluit Vishandel Rene voorgoed haar deuren. Dat brengt het aantal viswinkels in Kortrijk naar twee: ’t Vissershuys in de Doorniksewijk en Vishandel Lanckman in de Voorstraat. Broers en zaakvoerders Andre (64) en Gaëtan La Barthe (63) gaan met pensioen.

Aangezien Andre geen kinderen heeft en de zoon van Gaëtan lasser is, zijn er geen opvolgers die de familiezaak kunnen verderzetten. “Natuurlijk is dat ergens wel jammer, maar er komt ook een moment van afronden. Nu de accommodatie op sommige vlakken aan vernieuwing toe is, lijkt de tijd aangebroken om er een punt achter te zetten”, vertelt Gaëtan. “Enkele vaste klanten waren geëmotioneerd bij het horen van het nieuws”, vult Andre aan. “Ook hun familie volgden elkaar op als klant van onze winkel en zijn met ons mee opgegroeid, maar ze verstaan de beslissing.”

Grootvader Rene Declercq en grootmoeder Yvonne Ferlin begonnen hun vishandel in 1930, maar zelfs daarvoor had de vader van Rene een zaak op de Veemarkt. “Dus eigenlijk zitten we al aan vier generaties in de vishandel, maar het is de derde op hetzelfde adres”, legt Andre uit. Dochter Rita Declercq en haar man Ides La Barthe namen de zaak over, maar toen Ides op 38-jarige leeftijd door een auto-ongeluk om het leven kwam, sprongen de broers op hun zestiende bij, initieel onder een vierjarig leercontract. De vrouw van Andre, Carine Claeys, kwam begin jaren 90 ook in de zaak. “Tijdens al die jaren vond ik het sociaal contact altijd het leukste, elke week kwam er wel een nieuw verhaal de zaak binnen”, vertelt Andre. Doorheen de jaren zagen de zaakvoerders ook de vraag naar vis en haar bereidingen evolueren.

“Vroeger wilden mensen gewoon een stuk verse vis die ze dan zelf klaarmaakten, maar geleidelijk aan moesten we het aanbod aanpassen met gefileerde vis, dagschotels, vissoep, enzovoort. Maar dat maakte het ook wel leuk en bood de kans om meer te kokkerellen. We doen zoveel mogelijk in huis, we kuisen zelf onze vis en bereiden zelfs onze eigen mayonaise die we in onze vissalade gebruiken. Trouwens een algemene favoriet van onze klanten”, vertelt Gaëtan. Al waren het vaak lange dagen in Vishandel Rene, van 5u ’s morgens tot 20u ’s avonds, “maar we hebben het altijd graag gedaan. Het zal wel een aanpassing zijn eenmaal we sluiten, maar ik ben zeker dat we onze vrijgekomen tijd goed kunnen vullen met andere projecten en hobby’s. We zijn onze klanten enorm dankbaar en zullen ze missen.”