Na kwarteeuw weer kapsalon in Oostkerke dankzij Katleen

Na lange tijd heeft Oostkerke opnieuw een kapsalon op het grondgebied. Dat is te danken aan de uit Westkapelle afkomstige Katleen Cocquyt die midden september Coiffure Katleen opende in de Eienbroekstraat.

“Ik runde vroeger vijfentwintig jaar lang een kapsalon langs de Wilgendreef in Westkapelle”, vertelt Katleen. “Daar bouwde ik doorheen de jaren een ruim en vast cliënteel op. Door te gaan samenwonen met mijn vriend Dany Van Kerrebroeck in Oostkerke kreeg ik de kans om in de woning een kapsalon in te richten. Daarvoor hebben we de grote, dubbele garage omgebouwd tot salon. Ik denk dat het intussen bijna vijfentwintig jaar geleden is dat er in Oostkerke nog een kapsalon was. Het doe me veel plezier dat veel van mijn klanten van het salon in Westkapelle me nu ook volgen naar Oostkerke. Maar ik heb ook al veel nieuwe klanten uit Oostkerke en omgeving.” Bij Coiffure Katleen (Eienbroekstraat 15) zijn zowel dames, heren als kinderen welkom.

Open vanaf 8.30 uur. Sluitingsdagen zijn zondag en maandag. Reserveren: 050 62 33 52.