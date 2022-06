Na het Plopsa Hotel opent pretpark straks ook Plop-chalets

Plopsa opent vanaf 1 juli gethematiseerde Plop-chalets op Plopsa Village bovenop de 117 kamers in het Plopsa Hotel bij Plopsaland De Panne.

Plopsa investeerde de voorbije jaren al aardig in Plopsa Village, het campingresort op steenworp afstand van Plopsaland en Plopsaqua De Panne. Zo werden er nieuwe nutsvoorzieningen geplaatst en werd er werk gemaakt van mooie, comfortabele plaatsen voor tenten en mobilhomes, nieuwe recreatiemogelijkheden, een nieuwe parking en een centraal gebouw met receptie.

In een volgende fase voorziet Plopsa de opening van chalets gethematiseerd rond de verschillende Studio 100-figuren. De eerste acht chalets, in thema van Kabouter Plop, zijn nu boekbaar voor aankomsten vanaf 1 juli. Later zullen er ook nog chalets van onder andere K3 en Bumba geplaatst worden.

Vakantiehuisjes

“Gezien het succes van het Plopsa Hotel is het een logische keuze dat we verder investeren in logeermogelijkheden voor onze gasten. We hopen zo een belangrijke bestemming te worden voor korte vakanties in eigen land”, vertelt Steve Van den Kerkhof, CEO van de Plopsa Group

Naast de komst van de chalets plant Plopsa ook nog een volledig vakantiepark met 75 gethematiseerde vakantiehuisjes. Opening hiervan is voorzien in 2024.

Meer info op www.plopsavillage.be.