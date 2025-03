Na bijna 60 jaar dooft het vuur bij Kachels/Verwarming Cools in Brugge: “Einde van mooi familieverhaal”

Bijna 60 jaar na de start opent Kachels/Verwarming Cools in Sint-Andries Brugge op donderdag 12 juni voor het laatst de deuren. “We hebben lang gezocht naar een overnemer maar niet gevonden, dus staat het hele pand nu te koop”, zegt zaakvoerster Annemie Cools (72), die al sinds haar zestiende actief is in de zaak.

Met de stopzetting van Kachels Cools komt een einde aan een van de bekendste familiezaken in Sint-Andries. “Op 3 maart zijn we gestart met de totale uitverkoop wegens de stopzetting en ik mag wel zeggen dat de uitverkoop vlot loopt”, zegt zaakvoerster Annemie Cools (72) die de zaak samen met haar broer Lieven Cools (65) runt. Ook haar echtgenoot Pierre Vanhove is actief in de zaak samen met een aantal trouwe medewerkers.

Brandstoffen

“In 1964 hebben mijn ouders, André en Maria, hun zaak in verwarmingsproducten en toestellen opgericht. Aanvankelijk verkochten en leverden ze enkel brandstoffen – zoals stookolie, kolen en flessengas – maar toen de vraag naar kachels en stookolie en kolen steeg, werd hun privégarage omgetoverd tot verkoopruimte voor kachels”, vertelt Annemie. “Toen de interesse in kachels nog sterke groeide, vormden André en Maria hun magazijnen om tot een grote toonzaal.”

Door de stookoliecrisis in de jaren 70 en het daardoor stijgende gebruik van andere brandstoffen zoals hout en gas, werden ook houtkachels en gaskachels toegevoegd aan het assortiment. Wegens plaatsgebrek werd in 1984 de oude toonzaal en privéwoning afgebroken om een nieuwe toonzaal van 500 vierkante meter te bouwen waardoor een voor Brugge ongezien grote kachelzaak ontstond.

Onzekere toekomst

“Ik werk zelf sinds mijn zestiende mee in de zaak, maar in 1991 werd de zelfstandige uitbating dan volledig toevertrouwd en mijn broer Lieven en mijzelf”, zegt Annemie. “Ik ben de oudste in een gezin van zeven en velen van hen hebben hier jaren meegewerkt. Maar nu komt er dus een einde aan dit mooie familieverhaal. We hebben lang gezocht naar een overnemer maar velen zijn bang dat ze geen geschikt personeel vinden of zijn bevreesd voor de onzekere toekomst van fossiele brandstoffen. Daarom hebben we het hele pand dus te koop gezet, met of zonder de bijhorende woning. Tot de sluiting op donderdag 12 juni zijn er in de uitverkoop zeker wel nog mooie koopjes te doen.”