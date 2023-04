Na bijna 30 jaar sluit De Bonte Koe in Kortrijk de deuren: “Na mijn beroerte lukt het niet meer”

Op 1 december zou de outletzaak met ruim 4.000 paar kinderschoenen dertig jaar bestaan, maar door een beroerte op 21 maart 2022 moet eigenaar Veerle Desmet (57) De Bonte Koe stoppen. “Ik had het heel graag nog een aantal jaren verdergezet, maar ik kan niet meer dezelfde energie geven als toen. Het was dan ook met spijt in het hart dat ik de totale uitverkoop aankondigde vorige week.” Nog tot en met 2 september verkoopt haar dochter Floor Debaillie (22) de zomercollectie met 25 procent extra korting en de wintercollectie met 40 procent extra korting.

Voorheen was het pand in de Doorniksestraat een Chinees restaurant. Toen Veerle met haar zaak startte, bestond het aanbod uit tweedehandskinderkledij en speelgoed. “De kinderschoenen zijn er toevallig bijgekomen toen de zaak Ducky wat verder in de straat uitverkoop deed. Ik kocht toen haar resterende stock over. De verkoop van outletkinderschoenen was meteen een schot in de roos waardoor ik me na vijf jaar uitsluitend daar op focuste. Geen tweedehandsschoenen, maar nieuwe schoenen die buiten het seizoen worden aangekocht.”

Tweede generatie

In de loop der jaren breidde Veerle haar collectie uit waardoor ook de kelder en de eerste verdieping werden ingenomen. De Bonte Koe groeide in Kortrijk uit tot een vaste waarde op vlak van kinderschoenen. Na dertig jaar tijd zag Veerle de afgelopen jaren steeds vaker een tweede generatie passeren. “Mensen die hier zelf kwamen als kind, kopen nu voor hun kinderen, dat was wel leuk om te zien. Ik heb hier een sterk vast cliënteel, zeker omdat kinderen snel uit hun schoenen groeien. Zo zag ik ze ook opgroeien.”

Na de beroerte in maart was Veerle opeens eenzijdig verlamd. Dochter Lien Debaillie (31) nam het openen van de zaak op zich. “Ik vroeg toen op mijn werk 4/5de aan en deed De Bonte Koe open op woensdag, vrijdag en zaterdag zodat de winkel niet opeens volledig stilviel. Mijn zus was toen juist op Erasmus in Denemarken.” Veerle zat even in een rolstoel, revalideerde twee maanden in az groeninge campus reepkaai en zes maanden in Gent. Nu krijgt ze nog ambulante revalidatie.

Fysiek te lastig

“Ik kan opnieuw normaal stappen. Mijn been is goed gerevalideerd, mijn arm iets minder. Ik kan niet zo goed kracht geven of werken met fijne motoriek. Initieel dacht ik nog dat ik na de revalidatie het werk zou kunnen opnemen, maar het is fysiek te lastig. Zeker met de tweejaarlijkse grote seizoenswissel. Ik wil me wel nog inzetten voor vrijwilligerswerk.” Dochter Floor houdt sinds eind juni de winkel open en neemt de uitverkoop op zich. Alle cadeaubonnen van De Bonte Koe zijn nog geldig. Er worden schoentjes aangeboden van maat 18 tot en met maat 41, alsook damesschoenen, pantoffels, watersandaaltjes, slippers en regenlaarsjes.

Winkel en studentenkamers te koop

Het volledige gebouw (winkel met studio en drie studentenkamers) wordt te koop aangeboden aan 545.000 euro in samenwerking met Leonards immobiliën en Dekeyser Immo. Voor meer informatie in verband met de uitverkoop of overname van De Bonte Koe kan u zich richten tot Floor tijdens de openingsuren.

Info: 0477 92 48 84 en debontekoe.be