Na 9 jaar zegt ‘Voske’ Rekkemse sporthal vaarwel, opvolger al gekend: “Het zal raar doen”

Vijftien jaar lang bediende David Devos (53) de dorstigen in Rekkem. De laatste negen jaar stond ‘Voske’ achter de toog van Ter Steenland, de cafetaria van de sporthal. Begin volgend jaar houdt hij er echter mee op. Zijn opvolger is nu wel al gekend. “Altijd gezegd dat ik Voske wou opvolgen”, klinkt het bij Jeremy Vanterwijngen.

Bij binnenkomst word je al snel begroet door zijn bulderende stem. Is het niet de eerste keer dat je er komt? Dan weet hij gegarandeerd nog wat je merk is. En dat merk staat al snel voor je neus. Zo’n cafébaas die nog écht cafébaas is. Zowel de stamgasten als de sporadische bezoeker werden steeds op hun wenken bediend bij David Devos, beter bekend onder zijn bijnaam ‘Voske’.

Echter, die dorstigen zullen vanaf volgend jaar niet meer gelaafd worden door de populaire cafébaas van Ter Steenland in Rekkem. Na vijftien jaar achter de tapkraan te hebben gestaan, zegt David Devos (53) het caféleven vaarwel. “Ik heb me altijd keihard geamuseerd, maar de passie is wat verdwenen”, verduidelijkt hij.

Gezinsleven

Dat heeft heel wat redenen, maar corona speelde een grote rol. “Ik ben een klein jaar thuis geweest en dat doet veel. Alle miserie door de regeltjes en niet weten wanneer je zou mogen herbeginnen. Ik hield me zelfs bezig met het ineen knutselen van banken voor mijn terras om zo de motivatie niet te verliezen”, klinkt het.

Meer dan ooit ontdekte Voske de geneugten van het gezinsleven. “Ik ben voor het eerst grootvader geworden en heb zelf ook een gezin. Zij hebben nu lang genoeg alleen gezeten. Anderhalf jaar geleden besliste ik dat het tijd is voor mij om met hen bezig te zijn.”

Wat David Devos nu zal doen, dat weet hij nog niet. Terugblikken op een mooie carrière als cafébaas, dat zeker wel. In 2008 startte hij in Café Louis op het Paradijs in Rekkem. “Na zes jaar had ik het gevoel dat ik er niet meer op mijn plek zat. Ik ben toen beginnen kijken om een frituur uit te baten, maar toen was er die concessie voor de sporthal.”

Voske was meteen gedreven en dat stak ook de aanwezige sportclubs aan. “De voetbalclub en de krachtbal heb ik zien groeien, er is de minivoetbalcompetitie die ik zal blijven opvolgen, maar ook alles daarrond. Ik heb hier heel veel vriendschappen opgebouwd.”

Afscheidsfuif

Op 29 december houdt Voske zijn afscheidsfuif, op donderdag 4 januari staat er een nieuw gezicht klaar om het café in de sporthal over te nemen. Al snel wist David wie zijn perfecte opvolger zou zijn: Jeremy Vanterwijngen (34). “Ik hielp hier af en toe als er heel wat volk was en heb dat altijd graag gedaan. Tussen pot en pint had ik ooit laten vallen dat als hij ooit zou stoppen, dat hij eerst mij moest bellen”, vertelt Davids opvolger.

Picon Basiel

En zo geschiedde dus. Jeremy Vanterwijngen heeft samen met zijn vriendin ook nog een bijberoep met Fine2Wine waarmee hij wijn en zijn intussen bekende Picon Basiel aan de man brengt. Hij staat nu al te popelen om te beginnen met het café. “Niet dat ik dacht dat ik ooit café ging houden. Ik heb wel wat horecaervaring, maar in het begin zal het wel wat zoeken zijn. Gelukkig weet ik dat er hier een tof publiek komt. Ik ken al verschillende mensen. Bovendien is er hier heel wat afwisseling.”

Nieuw logo

Veel wil Jeremy in het begin nog niet veranderen. “Wat goed is, moet je ook niet veranderen. Ik zal hier en daar wel mijn eigen accent leggen, maar de stamgasten moeten niet denken dat ik plots alles zal aanpassen. Eens een feestje, iets speciaals met het EK Voetbal, maar het concept blijft hetzelfde. Alleen het logo, dat nu een vos is, zal ik wel moeten veranderen.”

Want, Voske zegt vaarwel. “Het zal raar doen, dat zeker. Maar het is niet dat ik weg ben uit Rekkem natuurlijk. Ik zal hier nog veel te vinden zijn. Ook als Jeremy ergens hulp nodig heeft of raad wil, dan ben ik altijd bereid om bij te springen.” (JD)