Na 75 jaar en drie generaties komt straks een einde aan slagerij Soenen in Sleihage: “De cirkel is rond”

Eind volgende maand houdt slagerij Soenen ermee op. Daarmee verliest Sleihage een monument, want de zaak blaast dit jaar liefst 75 jaar. Maar voor Kristof Soenen (50) en zijn vrouw Tineke Desloover (51) is de tijd echter gekomen om de schort aan de haak te hangen.

De slagerij werd in 1948 opgericht door wijlen Omer Soenen en zijn vrouw Madeleine. In 1971 namen zoon Etienne Soenen en schoondochter Rika Bol de zaak over en in 1997 waren huidige zaakvoerders Kristof Soenen en Tineke Desloover aan zet. Een vierde generatie zit er echter niet in. “Onze zonen Jitse (22) en Sverre (24) zijn allebei een ander pad ingeslagen, dus opvolging hebben we niet”, zegt Kristof. “Ongeveer een jaartje geleden hebben we samen beslist dat we nog iets anders wilden doen met ons leven. Toen hebben we mentaal al de knoop doorgehakt dat we in juni 2023 zouden stoppen. De cirkel is rond voor ons. Al is het met een dubbel gevoel, want we hebben hier mooie tijden gekend. En na 26 jaar bouw je uiteraard ook een band op met veel klanten. Dat gaan we missen, maar het was ook wel hard werken.”

Drie generaties van slagerij Soenen in Hooglede op rij op een foto uit (wellicht) 1998. We zien Kristof Soenen met Tineke, Etienne Soenen met Rika en oprichter Omer Soenen met Madeleine. © GF

Elke ochtend begon het koppel om 4 uur al, om tegen 6 uur de zaak te kunnen openen. “Dat vroege openingsuur was een troef, want heel veel werklui kwamen hier nog voor de start van hun werkdag om charcuterie of om een belegd broodje. Gaandeweg zetten we ook in op meer personeel. Mijn vader Etienne is er ondertussen 76, maar nog elke dag komt hij een handje meehelpen.” Maar dat zal straks allemaal veranderen. Ik ben van plan om aan de slag te gaan bij een vleesverwerkend bedrijf, terwijl Tineke in de verkoop gaat staan. Het klinkt als een cliché, maar we vonden het allebei tijd voor een nieuwe uitdaging.”

Kristof zag zijn vak fel veranderen de voorbije decennia. “Het pure beenhouwerijwerk is veel verminderd. Veel slagers zijn traiteurs geworden door de grote vraag naar bereide gerechten. Gezinnen hebben nu eenmaal minder tijd om zelf een goed stuk vlees klaar te maken. Ik zeg niet dat die evolutie goed of slecht is, maar het is wel anders dan in de tijd van mijn vader en grootvader. Wij zijn ook in bepaalde mate mee gestapt daarin, maar een echte traiteurszaak zijn we nooit geworden. Anderzijds merken we wel dat enkele oude klassiekers het bij ons wel nog goed doen. Voor onze vette darmen komen klanten echt van ver, wellicht omdat je ze maar weinig elders meer vindt. Ik maakte soms veertig tot vijftig kilo in een keer klaar.”

Zicht op overnemers

De laatste dag van de slagerij wordt normaal gezien 28 juni. Al betekent dat niet dat de inwoners van Sleihage het straks zonder voedingswinkel zullen moeten stellen. Volgens Kristof en Tineke is er namelijk zicht op overnemers. Wanneer die van start gaan en wat het aanbod van de nieuwe zaak wordt is echter nog niet duidelijk. “Daar kan ik voorlopig nog weinig details over geven”, aldus nog Kristof. “Maar ik ben wel bijzonder tevreden dat we ons verhaal op die manier kunnen afsluiten en voor continuïteit kunnen zorgen voor de klanten.” (SV)