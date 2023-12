Na 40 jaar stoppen Danny (62) en Marleen (60) met buurtwinkel Spar: “We zullen onze klanten hard missen”

Danny Verheire (62) en Marleen Claeys (60) zijn bezig aan hun laatste dagen als uitbaters van Spar Danny Verheire in Maldegem, een zaak die ze met veel passie maar liefst 40 jaar lang uitbaatten. “Woensdag 20 december is onze laatste dag, daarna gaan we met pensioen”, klinkt het.

Anno 2023 bestaat de buurtsupermarkt van Danny en Marleen al 65 jaar. Het waren Danny’s ouders Maurits Verheire en Maria Standaert die in 1958 de zaak in de Bogaardestraat 92 onder de naam Centra lanceerden. “In september 1983 namen mijn vrouw en ik de zaak van mijn ouders over”, vertelt Danny. “Ik was toen net afgestudeerd als sociaal assistent en mijn vrouw had net haar studies beeldende kunst aan Sint-Lucas in Gent afgerond. Na verloop van tijd veranderden we de naam van de zaak in Spar Danny Verheire. Doorheen de jaren hebben we de winkel drie keer vernieuwd en ook een paar keer uitgebreid.”

“We kijken ernaar uit om meer tijd door te brengen met onze familie”

In al die jaren is er uiteraard veel veranderd. “Zo was er de opkomst van de kant-en-klaarmaaltijden, slaatjes en fruitsalades en kwamen er tal van specialiteiten bij”, vertelt Danny. “We bleven steeds trouw aan de principes van mijn ouders en zijn altijd vaak open geweest. Enkel op zondagnamiddag en maandagvoormiddag waren we gesloten. Ook aan service hechtten we veel belang. Zo hielpen we klanten hun boodschappen in de auto zetten en brachten we ook bestellingen aan huis. Zowel mijn vrouw als ik hanteerden in onze winkel een no-nonsenseaanpak en daar hoorde van tijd tot tijd een grapje bij. We zullen het contact met onze klanten dan ook echt wel missen.”

Reizen en koken

Voor Danny en Marleen kondigen er zich nu rustigere tijden aan. “We kijken ernaar uit om meer tijd door te brengen met onze twee dochters, Bo (29) en Fee (29), en onze vier kleinkinderen Renée, Natan, Aude en Drieske. Ook op reis gaan naar Italië en Frankrijk staat op ons verlanglijstje”, aldus Danny. Marleen heeft nog meer plannen. “Ik zou graag weer naar de tekenacademie gaan. Daarnaast zou ik graag lid worden van een koor en een boekenclub. Ik wil ook kookles volgen, want ik kook heel graag. Verder zullen we vanaf nu meer tijd hebben om samen eens te gaan wandelen en er op uit te trekken met de fiets”, klinkt het enthousiast.