Na 28 jaar krantenwinkel gooit Isabel (47) het roer om en heropent ze haar zaak als damesboetiek: “Kinderdroom die ik eindelijk realiseer”

28 jaar had Isabel Devooght (47) met ‘Belucci’ een krantenwinkeltje in de Beernemstraat in Wingene. Tot ze resoluut het roer omgooide. Op 30 september deed ze de deur dicht. 24 dagen later heropende ze de zaak. Niet meer als krantenwinkel, maar als damesboetiek ‘Ma Belle Histoire’. “Mijn passie is helemaal terug. Ik kan je verzekeren dat ik dit tot aan mijn pensioen blijf doen.”

“Een klein gesneden wit alstublieft!”, aldus een klant als ze binnenstapt in de onherkenbaar veranderde zaak. Ze maakt een grapje, want tabak, brood of tijdschriften zijn er niet meer te vinden. Wel een ruime selectie dameskleding, geurkaarsen, zeepjes, wenskaartjes en spulletjes van het populaire Zusss. Isabel gooide namelijk het roer compleet om. “Ik geloof het zelf eigenlijk niet goed”, opent Isabel. “Betaalbare mode heeft me altijd aangesproken. Ik ga vaak naar Maastricht en zo groeide het idee voor een winkeltje in Nederlandse stijl. Vorig jaar had ik naast m’n kranten en broden trouwens ook al heel wat wensartikelen staan.”

Duwtje nodig

Isabel vertelt dat veel klanten weten dat het een kinderdroom van haar was om een eigen kledingzaak te houden. “Ik had het eigenlijk al even gehad met de krantenwinkel, maar had nog een klein duwtje nodig. Op vrijdag 13 september vroeg een goede vriendin me wanneer ik van plan was om écht werk te maken van die droom. Die avond heb ik het er met mijn vriend over gehad en de maandag daarop besloot ik dat de tijd gekomen was. En dan is alles erg snel gegaan. Op 30 september ging de winkel dicht. 24 dagen heb ik hier geleefd en gewerkt als een kluizenaar. Alle oude rekken en kasten heb ik uitgebroken, ik heb nieuwe rekken en pashokjes besteld, alles opnieuw ingericht en tussendoor ook nog eens vijf keer heen en weer gereden naar Trade Mart in Brussel om kledij uit te zoeken. Het was geleden van toen ik in het lager zat dat ik het Atomium nog in het echt had gezien. Toen heb ik toch even stilgestaan bij wat ik aan het doen was.”

Nieuwe energie

Isabel zette door en de metamorfose van haar winkel is niets minder dan een huzarenstukje. “Ik werkte bijna een maand van ‘s morgens vroeg tot ‘s avonds laat aan één stuk door. Het voelde als een bevrijding. Door een nieuw verhaal te beginnen en mijn kinderdroom eindelijk te realiseren heb ik bergen nieuwe energie gekregen. Begrijp me niet verkeerd, ik hou van al mijn klantjes en in 28 jaar bouw je per slot van rekening een band op met de mensen. Nog steeds zijn er passanten die ‘s morgens voor de deur van de winkel stoppen om een brood of een pakje sigaretten”, gaat Isabel verder. “Die trekken uiteraard grote ogen. Al zijn de klanten die me kennen heel positief. Met Ma Belle Histoire wil ik nu nog meer tijd maken voor hen. We mikken qua kledij op een breed publiek en iedereen is welkom. Niemand is trouwens verplicht iets te kopen en ik zorg met veel plezier voor een pralientje of zelfs een koffietje voor de klanten. Mijn passie is helemaal terug. Ik kan je verzekeren dat ik dit tot aan mijn pensioen blijf doen.”

“Als mijn vader er nog was geweest, had hij me wellicht veel eerder al het advies gegeven om het roer om te gooien”

Ondernemerschap zit trouwens in haar bloed, want wijlen José Devooght, de vader van Isabel, was decennialang het gezicht van restaurant Wildenburg. De grootmoeder van Isabel runde vroeger dan weer een kruidenierswinkeltje aan het Aanwijs. “Op 1 december zal het twaalf jaar geleden zijn dat mijn vader overleden is”, vertelt Isabel. “Hij was altijd mijn mentor en mijn grote voorbeeld. Pa was een harde werker die me vaak zei hoe belangrijk het was dat je je hart en ziel in je werk kon leggen. Doen wat je graag doet. Een gouden raad. Wel, de laatste jaren merkte ik steeds vaker dat ik het daar moeilijk mee had. Als hij er nog was geweest, had hij me wellicht veel eerder al het advies gegeven om het roer om te gooien. Hij zou me gezegd hebben dat ik altijd mijn hart moest volgen.” (SV)