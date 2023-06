Na 27 jaar sluiten Johan (49) en Ilse (46) de deuren van hun bakkerij in Roeselare: “Het is tijd voor iets anders”

Na 27 jaar sluiten Johan Dumortier (49) en zijn vrouw Ilse Pattyn (46) op 9 juli de deuren van hun bakkerij in de Izegemsestraat in Rumbeke. “We zullen de klanten erg missen, maar het is tijd om wat meer te genieten van het leven.”

Dumortier en Ilse Pattyn van bakkerij Dumortier in de Izegemsestraat in Rumbeke vormen een bakkerskoppel ‘pur sang’. “We leerden allebei voor bakker en de vonk tussen ons sloeg ook over in een bakkerij waar we vroeger beiden aan de slag waren”, vertelt Johan. Hij is al 35 jaar aan de slag in een bakkerij. “Vanaf mijn veertiende. Ik hielp onder andere in bakkerij Pattou en kreeg later van zaakvoerder Stefaan of ik de zaak hier wou overnemen.”

In 1996 openden Johan en Ilse de deuren van hun zaak. “We beleefden 27 fantastische jaren. Vooral de vele babbels met de klanten zullen me bij blijven. We willen hen echt bedanken voor hun jarenlange trouw”, aldus Ilse, die de winkel uitbaatte.

Meer papierwerk

Het bakkerskoppel besliste onlangs op 9 juli te stoppen met hun zaak. Op het raam van de winkel prijkt inmiddels een grote ‘bedankt’. Binnen ligt er een boek waar de klanten mooie woorden in neerpennen. “We zijn ons werk nog niet moe, maar het is gewoon tijd voor iets anders. We merken wel dat er heel wat meer bij komt kijken dan 27 jaar geleden. Er is meer papierwerk en de zoektocht naar geschikt personeel verloopt niet gemakkelijk. De werkdruk is ook toegenomen”, zegt Johan.

Nu stoppen lijkt het koppel het best. “We moeten nog tien à vijftien jaar werken, maar nu we gezond zijn willen we ook meer van het leven genieten. In al die jaren zat een citytripje of een verlengd weekend er niet in. Van dergelijke dingen willen we nu wel profiteren.”

Overnemer gezocht

Een opvolger binnen het gezin voor de bakkerij is er niet. Dochter Chloë heeft een diploma gericht op de toerismesector op zak. “De zaak staat inmiddels over te nemen. Iemand die wil werken, kan hier echt mooie dingen verwezenlijken.”

Johan en Ilse weten zelf nog niet wat er op hen afkomt. “Wij gaan in Izegem wonen, maar wat we precies van werk zullen doen is nog onduidelijk. We zien wel wat op ons af komt.”