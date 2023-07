Na 25 jaar ook kibbelingbij Marleen en Maurice

Marleen Syryn (58) en haar man Maurice Lambrecht (60) van de bekende Vishandel Marleen staan al een kwarteeuw lang op de markten, voornamelijk in de kustplaatsen Middelkerke, Oostduinkerke, Koksijde, De Panne, Adinkerke en ook Veurne. Sinds vorige week verwennen ze hun klanten ook met warme kibbeling.

Twee jaar geleden hebben ze een marktwagen overgenomen van een collega die ermee stopte. Hierdoor staan ze nu ook wekelijks op de markt in Lo, en maken ze zelfs uitstapjes naar Louvain-la-Neuve bij Brussel.

Kabeljauwwang

Voor Maurice vishandelaar werd, had hij een boot in de haven van Nieuwpoort en was hij visser. Hij helpt Marleen nu al 25 jaar en doet dit werk met veel passie en toewijding. Maurice Lambrecht is een graag geziene gast op de wekelijkse markt. Hij staat bekend om zijn verse kabeljauw, zeetong en heerlijke garnalen uit Nieuwpoort. Hij koopt deze rechtstreeks van de N82 en N86, twee garnaalboten die dagelijks verse garnalen aanvoeren in de vismijn van Nieuwpoort. Sinds vorige week verrast hij zijn klanten ook met warme kibbeling. ” Dit is eigenlijk de wang van de kabeljauw die in stukjes worden gesneden en gefrituurd. Net zoals wij frieten eten uit een bakje, genieten de Nederlanders van kibbeling, uit het vuistje”, legt hij uit.

Marleen zegt dat ze hiermee inspeelden op de vraag van toeristen, die vroegen naar ‘warme visjes’. Vooral de Nederlanders zijn er dol op, vertelt ze. “We haalden het idee van de warme kibbeling dan ook bij onze noorderburen. Op de Nederlandse markten is kibbeling enorm populair, sinds de 19de eeuw is het een belangrijk bestanddeel van het Nederlandse volksvoedsel.”

“Wat kost een bakje kibbeling met een beetje tartaar?” vraagt een klant nieuwsgierig. Marleen antwoordt: “Dat hangt af van het gewicht, dat moet ik even wegen. Het komt meestal neer op ongeveer 5 euro. Maar je kan ook een halve kilo meenemen om thuis op te warmen. We verpakken het dan in een zakje, waardoor het een uur lang warm blijft. Daarna moet het wel weer opgewarmd worden.”

Steeds meer vraag

Begin juli zijn ze ermee begonnen en de vraag naar warme kibbeling, die ter plaatse wordt gebakken, neemt steeds meer toe. “De zaken gaan goed”, concludeert Marleen tevreden.

Met hun jarenlange ervaring en de recente toevoeging van warme kibbeling aan hun assortiment, blijven Maurice en Marleen de visliefhebbers aan de kust bedienen en zorgen ze voor een smakelijke ervaring voor zowel toeristen als lokale bewoners. (PG)