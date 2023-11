N-VA vraagt actieplan tegen overlast aan twee winkels

Fractieleider Sanne Vantomme (N-VA) vraagt een actieplan om de overlast aan nacht- en tabakswinkels een halt toe te roepen. “Wie niet erkent dat het wildparkeren aan de twee nacht- of tabakswinkels in de Molenstraat en Sint-Medardusstraat echt een aanhoudend probleem is, moet wellicht van een andere planeet zijn”, klinkt het.

We namen maandagavond omstreeks 21 uur in de Sint-Medardusstraat de proef op de som. In amper vijf minuten waren er drie wildparkeerders, twee met Franse nummerplaat en één met Belgische nummerplaat.

“Het wildparkeren op beide plaatsen zorgt voor overlast”, zegt Vantomme. “Enerzijds voor de omwonenden maar voornamelijk ook voor het doorgaand verkeer. Deze problematiek legde ik al voor bij de korpschef tijdens de extra gemeenteraad in augustus. In de Molenstraat staan auto’s heel vaak geparkeerd op het trottoir of in de bocht van de Tramstraat”, klinkt het.

Plassen tegen de kerk

“Zelfde situatie, maar eigenlijk nog erger, is wat er gebeurt in de Sint-Medardusstraat. Daar bemoeilijkt het wildparkeren op de hoek het wegrijden vanuit de Nieuwstraat richting Koestraat. Auto’s staan er vaak geparkeerd op het zebrapad en zelfs tot tegen de gevel van de kerk. Het gaat zelfs zo ver dat men staat te plassen tegen de Sint-Medarduskerk.”

“Iedereen rond deze tafel heeft die problemen wellicht al zelf kunnen vaststellen. Voor ons is de maat vol en vragen we in overleg met de politie de opmaak van een actieplan tegen het wildparkeren aan de twee winkels. Het is meer dan tijd voor actie door de politie op het terrein.”

“Dit moet in de eerste plaats worden afgedwongen door onze burgemeester. Er is geen tijd meer te verliezen, we bevinden ons in de donkere maanden en dan zorgt het wildparkeren nog voor meer gevaar. De politie zal er nu een prioriteit van moeten maken en met boetes een signaal geven dat het zo niet langer kan.”

“Ik neem de opmerkingen mee naar het overleg met de politie. We mogen ons echter niet beperken tot controles aan die twee nachtwinkels, maar optreden tegen het wildparkeren in heel onze stad”, reageert burgemeester Youro Casier (Vooruit). (EDB)