MyBike breidt showroom uit met naastgelegen pand in Brugge

MyBike.be, de speciaalzaak in verkoop en herstelling van elektrische fietsen, breidt haar bestaande showroom in de Maalse Steenweg uit met het naastgelegen pand waar tot voor kort Sportline gevestigd was.

MyBike.be werd in september 2019 opgericht door fietsenmaker Koen Crappé en de broers Thibault en Dimitri Denoyel, ook bekend als zaakvoerders van autobedrijf MyCar.be. Het in de verkoop, herstelling en leasing van e-bikes gespecialiseerde bedrijf breidt haar bestaande showroom langs de Maalse Steenweg nu uit door ingebruikname van de naastgelegen moderne showroom. Op die manier verdubbelt de winkeloppervlakte. Op deze locatie was tot voor kort een vestiging van Sportline gevestigd.

‘Last-mile delivery’

De huidige, originele showroom wordt volledig gewijd aan het myBike.be Cargo Center, het testcentrum voor elektrische bak- en cargofietsen van meerdere merken, om zo de specialist te worden voor de last-mile delivery in steden. “In dit snel groeiend model wordt het laatste stukje transport naar de binnenstad verzorgd door elektrische cargofietsen”, legt Thibault Denoyel uit.

Het bedrijf kende geen gemakkelijke start, want het ging van start luttele maanden voor de eerste lockdown waardoor het al vlug met een sluiting geconfronteerd werd. Door een uitgebreide website met webshop konden de uitgekozen fietsen toch vlot aan huis geleverd worden en ook na de lockdown bleef de verkoop van elektrische fietsen boomen. Intussen heeft MyBike.be ook al vestigingen in Eeklo, Gent, Lede en Temse.

Het bedrijf houdt opendeurdagen in haar Brugse vestiging op zaterdag 11 en zondag 12 maart, waarbij verschillende fabrikanten aanwezig zullen zijn en de fietsen getest kunnen worden. En daar hoort dus ook een glaasje bij.

(PDV)