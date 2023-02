Muziekliefhebbers krijgen beste sound bij Bins&Crates in De Klijte

Bins&Crates, zo heet het bedrijf dat Febe Van Belleghem (30) en Glenn Temperman (29) recent hebben opgestart. Op die manier willen ze hun passie voor vinylplaten en meubilair voor geluidssystemen doorgeven aan hun klanten. “Muziek wordt zo een onderdeel van het interieur en de kinderen ontdekken zo ook de muziekkeuze van hun ouders.”

Beiden zijn afkomstig uit Wijtschate en wonen nu in De Klijte. Allebei zijn ze ook weg van vinylplaten. “Voor mij is vinyl een interessant object en mijn platencollectie vinyl gaat tamelijk breed van Frank Sinatra tot Led Zeppelin. Nu ik Glenn heb leren kennen is reggae daarbij gekomen,” vertelt Febe. Voor Glenn is reggae meer dan alleen maar zijn favoriete muziek, het is dankzij onder meer zijn medewerking aan het Humble Festival in Wijtschate een levensstijl geworden. “Zo’n tien jaar geleden kocht ik Bob Marley op vinyl. Toen ik per toeval naar het Wijtschaatse reggae festival ging, was ik helemaal verkocht aan die sfeer en muziek.”

Tewerkgesteld in de houtsector vond Glenn vlug de techniek om zijn vinylplaten het best te laten klinken. Zo begon hij met het maken van bins (luidsprekerskasten) en crates (houten kistjes voor het opbergen van vinylplaten). “Massief eik en multiplex berk zijn de houtsoorten die ik gebruik. Met interieurolie wordt alles op wens van de klant van een kleur voorzien. Het is de constructie van de diverse houtelementen die ook de sound mee bepalen. Muziekliefhebbers halen er zo de bas-midden-of hoge tonen uit.”

Draaitafel

De vinylkisten worden gemaakt voor zowel langspeelplaten (60) en singles (90). “De houten opbergkisten zijn erg populair bij dj’s die op vinyl draaien. Alles oogt mooi op hun draaitafel en het springt ook in het oog van de aanwezigen. Dat ze trots zijn om te draaien op vinyl tonen ze ook nog eens met hun opbergsystemen.” (MDN)

Info: www.binsandcrates.be.