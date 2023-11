Moyo brengt Japanse headspa naar hartje Kortrijk

Zaterdag 25 november opent Moyo headspa and more in de Lekkerbeetstraat 3. “We staan bekend om onze Japanse tradities, rustige uitstraling en milieuvriendelijke benadering. De Japanese headspa is een wellness-ervaring voor lichaam en geest”, zegt zaakvoerder Monia B. (26).

“Bij Moyo headspa and more bieden we de Japanse headspa methode aan om problemen op de hoofdhuid te constateren en te behandelen terwijl we tegelijk ontspanning bieden. De gezondheid van jouw haar is een weerspiegeling van de hoofdhuid. Uiteraard is het ook mogelijk om enkel voor de zen-ervaring bij ons langs te komen”, vertelt Monia.

Het haarmasker wordt uitgespoeld met straaltjes warm water over het hoofd

Moyo gebruikt alleen biologische en natuurlijke producten die speciaal zijn ontworpen om hoofdhuid- en haarproblemen aan te pakken. “We werken samen met Oway producten die volledig biodynamisch zijn. We pakken verschillende problemen aan, variërend van een droge hoofdhuid, jeukende hoofdhuid, vette hoofdhuid, verstopte follikels, irritatie, dun haar en haaruitval.”

Moyo is enkel open op afspraak. Boek online jouw headspa via deze link.