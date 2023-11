Movie Fun gooit het over een andere boeg en wordt ‘Stacks’

Het bekende filmverhuurbedrijf Movie Fun, met vestigingen in Sint-Andries en Sint-Kruis, gooit het over een andere boeg en heet voortaan ‘Stacks’. “Filmverhuur is een aflopend verhaal. We focussen ons nu op de verkoop van speciaalbieren, snoep en e-sigaretten”, zegt uitbater Ward Scherpereel.

Met het stopzetten van de verhuur van langspeelfilms door Movie Fun verdwijnt, als we goed geïnformeerd zijn, het laatste filmverhuurbedrijf in Brugge. “Wat we nog in stock hadden van de verhuur verkopen we nu nog uit aan erg lage prijzen, zoals drie euro per DVD”, vertelt uitbater Ward Scherpereel. Het filmverhuurbedrijf werd destijds, in 1988, opgericht door zijn stiefvader Hans De Buysere, toen nog onder de naam Video Best.

“Die zaak, gevestigd in Sint-Andries, fungeerde toen ook als krantenwinkel en eigenlijk kleine buurtwinkel”, vertelt Hans. “In 1997 hebben we daarnaast ook nog franchise van Game Mania, de keten in computergames, opgestart. Nog eens twee jaar later, in 1999, kreeg Video Best de nieuwe naam Movie Max. En in 2002 namen we een Videoland-vestiging over langs de Maalse Steenweg in Sint-Kruis. In de kelderverdieping vestigden we ook een Game Mania. Het was best wel een ingewikkeld verhaal want in 2009 is Movie Max als overkoepelend bedrijf gestopt en niet lang daarna gingen wij verder onder de naam Movie Fun.”

Eigenaar Hans De Buysere en zijn stiefzoon Ward Scherpereel, die al geruime tijd mee de uitbating doet en de zaak op korte termijn ook zou overnemen, zagen een tweetal jaar geleden al dat het verhaal van de filmverhuur afgelopen was en begonnen speciaalbieren en e-sigaretten aan te bieden. “Maar nu maken we die omschakeling ook helemaal duidelijk met de nieuwe naam ‘Stacks’, die staat voor ‘voorraad’ of ‘stock’”, zegt Ward. “Het belangrijkste product in ons gamma zijn nu speciaalbieren, we hebben wel 850 soorten, waarvan velen voor het grote publiek onbekend. Daarnaast verkopen we ook snoepgoed, e-sigaretten en je kunt bij ons ook terecht voor weddingschappen. We hebben de omschakeling eerst doorgevoerd in Sint-Kruis maar op termijn krijgt ook de vestiging in Sint-Andries het ‘Stacks’-concept.”