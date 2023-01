Motorhomes Urbano is goed op weg: Oostends bedrijf opent vestiging in Namen en telt nu 65 medewerkers

Dit voorjaar opent Urbano een vestiging in Namen. Oprichter Paul Dendooven (59) kijkt ook naar het buitenland en wijst op nieuwe trends: “De opkomst van de e-bike was een goede zaak voor de verkoop van motorhomes.” Zijn bedrijf telt nu 65 medewerkers.

“Mijn vader was garagist, kocht zijn eerste motorhome in 1979 en begon in 1981 te commercialiseren. Ik leerde in het ouderlijk bedrijf in Zuienkerke de sector kennen en startte in 1988 in Oostende. In de Wagenmakerstraat, een zijstraat van de Torhoutsesteenweg vlak bij de Hoge Barrière, had ik een loods. Ik plaatste enkele motorhomes op de Torhoutsesteenweg om toch wat zichtbaarheid te hebben”, herinnert Paul Dendooven zich.

“De eerste motorhomes verkocht ik volgens het IKEA-principe: de mensen kochten een wagen en kregen de kasten, inrichting en toebehoren mee om zelf te monteren. Sinds 1993 verkopen we volledig afgewerkte motorhomes. Meer dan duizend per jaar.”

De grens over

De zaken liepen goed en in 1993 zette Dendooven een grote stap, met een nieuwbouw op de huidige locatie bij het rondpunt aan de Duinkerkseweg. Het bedrijf groeide voortdurend en is nu in zijn sector de grootste van het land.

De uitbreiding naar het binnenland kwam er met een vestiging in Aarschot en recent een volledige nieuwbouw in Namen.

“We gaan over de taalgrens omdat daar nog een grote markt ligt; daar ook meer voor tweedehands. Doordat we al vrij grote volumes hebben bij de producenten, kunnen we ook daar een groot gamma aanbieden. Van het gebouw, langs de E42 tussen Namen en Luik, is nu nog maar het gelijkvloers in gebruik. Tegen 2024 wil ik daar volop draaien. Er zijn qua organisatie ook mooie synergieën te realiseren tussen Aarschot en Namen, nauwelijks zestig kilometer van elkaar.” Door de uitbreiding zijn er nu 65 medewerkers. “We houden dit voorjaar de officiële opening”, klinkt het trots.

Dendooven sluit ook een uitbreiding naar de Noorderburen niet uit. “De markt is er versnipperd, het gamma is kleiner, en er zijn kleinere volumes. Er is in Nederland heel veel te doen, maar een plan is er nog niet. Ik wil stap per stap gaan.”

Slimmer

De sector is voortdurend in beweging: “In de loop der jaren is er een slimmere indeling gekomen, met bijvoorbeeld plafondbedden, die met een druk op de knop naar beneden komen. Ik heb recent ook een evolutie gezien in de bergruimte. Er worden steeds meer motorhomes verkocht met bergruimte voor twee tot vier elektrische fietsen. De opkomst van de e-bikes, met een grotere mobiliteit, had dus een rechtstreeks effect op de verkoop van onze campers. Mensen komen ergens aan en verkennen stad en streek met de e-bike.”

Een andere factor was de pandemie. “Tijdens de corona was er een zeer grote vraag. Het was waanzin: de productie kon die verviervoudiging niet volgen. De fabrieken waren constant uitverkocht. Nu stabiliseert zich dat.”

Urbano heeft klanten van over heel Vlaanderen. “We liggen aan de kust, en dat is geen uithoek maar zorgt zelfs voor een aantrekking van klanten. We zien vaak dat ze een bezoek aan onze showroom combineren met een bezoek aan de stad en de horeca.” En Dendooven kent zijn klanten: “We werken nu nationaal en kunnen met fabrikanten eigen Belgische reeksen afspreken. En de Belg wil slimme voertuigen met comfort. En het moet betaalbaar blijven. Geen vijfsterrenverhaal in ons land.”

Beste komt nog

Hij heeft een bijna visionaire kijk op de sector: “Het moet allemaal nog beginnen. De elektrificatie van de automarkt zal veel bepalen. Als een elektrische wagen straks 40.000 euro kost en dient om van A naar B te rijden, dan zullen mensen in plaats van twee wagens één wagen en een motorhome aanschaffen, omdat dat hen veel meer vrijheid en comfort geeft. Motorhomes zullen ook veel langer op de markt blijven, omdat ze een apart statuut hebben en net als vrachtwagens veel langer met thermische motoren op waterstof zullen mogen rijden. Een transitie begint over pakweg tien of vijftien jaar.” En dus denkt hij nog lang niet aan stoppen: “Als het echte feest begint, zou ik nog graag aan het buffet zitten.” (Edwin Fontaine)