Morgane Migeon werkt in haar nieuw kapsalon enkel met biologische, organische producten

In de Congostraat in Knokke runt Morgane Migeon (40) haar GAEA Organic Hair Salon. “Ik werk hier enkel met biologische, organische producten, die ook veel beter zijn voor de huid”, zegt ze.

Morgane komt niet onbeslagen op het ijs. Ze koos al heel vroeg voor een kappersopleiding en is al sinds haar vijftiende actief in de sector. Morgane is geboren in Brussel, maar kwam kort na haar geboorte met haar moeder mee naar Knokke. Ze werkte in enkele grote en hoog aangeprezen salons in Knokke en was ook een tijdje in Brugge actief.

Morgane, moeder van een tweeling, runde eerder ook een strandbar. Ze verbleef en werkte voorts enige tijd in Zuid-Afrika, waar haar vader woont, en vatte daar een grote liefde voor het land op.

“Terug in België, ging ik opnieuw in de kapperssector hier in Knokke aan de slag, bij een van de grootste salons. Door het zware werk, met veel voorovergebogen staan, én de zwangerschap van mijn tweeling, kreeg ik in juni vorig jaar te kampen met ernstige rugproblemen. Ik ben toen een tijdje out geweest.”

“Nu heb ik dus de keuze gemaakt om in mijn eigen salon op mijn eigen tempo te werken. Ik werk alleen, beperk het aantal klanten en kan hen daardoor alle mogelijke aandacht geven.”

Beter voor de huid

“Daarnaast maak ik vooral het verschil met de haarverzorgingsproducten die ik gebruik. Het zal allemaal producten op plantaardige basis, die sowieso geen ammoniak bevatten. Die zijn ook veel beter voor huid: vroeger had ik zelf wel eens last van mijn handen als ik met producten op chemische basis werkte.”

“Ik ben nu hier nu enkele maanden bezig en heb mijn eerste winter beleefd. En ik mag niet klagen. Veel mensen voelen zich aangetrokken tot mijn concept, en ook de ligging, vlak bij de Zeedijk en de Lippenslaan, is een troef.” (PDV)

morgane.mgn@gmail.com of 0497 29 72 16