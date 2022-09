Zondagavond werden in G.C. De Bunder de jaarlijkse Moorsleedse Ondernemers Prijzen uitgereikt. Op het podium stonden vijf awards klaar.

De A.M.U.S.E-award ging naar Arjen Vanhuyse, de man achter clown Arjoentje. Ambassadeur van de gemeente is Godecor. Het familiebedrijf is al meer dan honderd jaar gespecialiseerd in schilderwerken en raamdecoratie.

Starten van het jaar is Bjorn Vanhaverbeke. Hij startte de barberschop ‘Mes op de keel’ op. De award voor duurzame ondernemer ging naar Mieke Louage. Zij is de vrouw achter Kruidemie. De gemeente heeft tal van vrouwelijke onderneemsters. De award van vrouwelijke ondernemer ging naar fotografe Lien Paret van Foto Lien.