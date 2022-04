Mondiale speler Meditech zet nieuwbouw in Kachtem: “Robot toptechnologie voor apotheken”

Meditech, dat groeide uit de firma Clement, is misschien wel een van Izegems best bewaarde geheimen. Het bedrijf is een wereldspeler als het aankomt op apotheekrobots of gerobotiseerde medicatiemagazijnen en is momenteel een state-of-the-art nieuwbouw aan het neerpoten in de Lodewijk de Raetlaan.

Afspraak met ceo Timon Dejonghe hebben we in de Noordkaai waar het bedrijf nu voor een deel tijdelijk gevestigd is. In de Lodewijk de Raetlaan zijn ze druk aan het bouwen. Voor dit innovatieve project krijgt de firma ook 1 miljoen euro transformatiesteun van de Vlaamse regering. Zelden waren we te gast bij zo’n enthousiaste bedrijfsleider. Timon Dejonghe is een 53-jarige Wevelgemnaar die nu 15 jaar aan het hoofd staat van Meditech.

Het begon met een bouwen van piano’s

“Binnen drie jaar bestaat de firma Clement 100 jaar. Antoon Clement begon in 1925 als pianobouwer. En wie speelde toen piano? Juist, de notabelen en dus de dochters van apothekers. Door een apotheker werd Antoon Clement gevraagd om ook eens een toog te maken en de rest is geschiedenis. Het vervaardigen van piano’s verhuisde al snel naar het Oostblok en de firma Clement ging zich dan maar toeleggen op apotheekinrichtingen. Eric Clement, de tweede generatie, introduceerde de alombekende apothekersladenkast in België. Jan Clement, de derde generatie zaakvoerders, begon met de totaalprojecten. Van interieurarchitect, over schilders en hvac tot het fabriceren en het plaatsen van de meubelen: de firma Clement biedt alles aan in één pakket”, raast Timon Dejonghe door de geschiedenis.

Techniek mag niet falen

En toen de automatisering van de apotheekkasten de toekomst bleek, startte Jan Clement de firma Meditech op. De apotheekrobotten bleken meteen een schot in de roos. “Waar wij initieel enkel voor ons moederbedrijf werkten, zijn wij uitgegroeid tot mondiale speler. We onderscheiden ons op de markt door de totale focus op de klant te leggen en door ons ‘customer care netwerk’. We zijn maniakaal bezig met techniek en die techniek mag niet falen. Als er wel iets voorvalt staan er overal waar we actief zijn – een 15-tal landen – mensen van ons klaar om meteen het probleem te verhelpen. In Izegem fabriceren we alles en we werken vooral ook met toeleveranciers uit de regio. In onze nieuwbouw zal ruimte zijn voor een indrukwekkend R&D- en experiencecenter. Klanten van over heel de wereld zullen onze nieuwste snufjes kunnen komen bekijken. Onze technologie evolueert in sneltempo verder, ondertussen maken we ook al gretig gebruik van artificiële intelligentie.”

We maken ons sterk dat we de concurrentie altijd een stap voor zijn

De basis van de technologie blijft vrij stabiel. “Een doosje pillen ziet er niet heel anders uit dan 20 jaar geleden. Maar de toekomst is dat we wel gaan naar een specifiek aantal pillen per patiënt, aangepast volgens leeftijd, gewicht en ziekte. We hebben moeten knokken om binnen te geraken bij de apothekers, die soms wat terughoudend zijn als het op innovatie aankomt. Maar de voordelen zijn enorm. Het stockbeheer wordt gedaan door de robot, vervallen medicatie wordt er uit gehaald, een levering medicijnen wordt vanzelf gesorteerd en we hebben nu ook al automaten waardoor ook buiten de openingsuren aan de apotheek heel wat basisgeneesmiddelen zonder voorschrift kunnen worden afgehaald.”

Te krap behuisd

15 jaar geleden leverde Meditech drie robots af per jaar. “Vorig jaar klopten we al af op 350, we gaan straks naar 500 tot 600 op jaarbasis. In België staan we het sterkst natuurlijk en ook in Frankrijk hebben we een grote afzetmarkt. Maar we hebben ook al een kantoor in Australië en klanten van Spanje tot Qatar. Die klanten zijn ook erg tevreden. Apothekers kunnen dan weer echt doen waarvoor ze zijn opgeleid: patiënten advies geven. Ze verliezen quasi geen tijd meer met repetitieve taken.”

Tegen eind 2024 hopen we onze intrek te nemen in de nieuwbouw

Meditech was dus qua infrastructuur aan uitbreiding toe. “We waren veel te krap behuisd. We willen verder groeien en innoveren. Op wereldvlak is er een zestal spelers, in België en Frankrijk zijn we de nummer 1, op wereldvlak de nummer 2. Maar we maken ons sterk dat we de concurrentie altijd een stap voor zijn. Onze nieuwe uitvalsbasis zal daartoe nog bijdragen. Er komt een grote productie-entiteit met een hoogbouwmagazijn, ruimte voor onze administratie, een experiencecenter, showroom en ruimte voor conferenties. Tegen eind 2024 zouden we daar onze intrek moeten kunnen nemen.”

En zoals het vandaag de dag hoort is er ook veel aandacht voor ecologische oplossingen. “We gaan voor ecologische wagens en voorzien laadpunten, er komen zonnepalen op het dak en we installeren een warmtepomp en staan ook in voor onze eigen watervoorziening.”

Enorm potentieel

Ook qua personeel blijft Mediecht groeien. “We hebben nu al 108 medewerkers. En onder die medewerkers heerst een prachtige sfeer. We werken hier allen samen aan hetzelfde doel. De medewerkers spreken me hier ook gewoon aan met Timon, ik zit niet in een ivoren toren maar loop gewoon rond tussen mijn gasten. We zoeken ook constant extra mensen, maar ons voordeel is dat we een stabiel bedrijf zijn waar jonge mensen kunnen meewerken aan het ontwikkelen van de nieuwste technologieën. Je kunt hier ook veel bijleren.”

Bij de apotheker discussieert er niemand over de prijs

Timon Dejonghe ziet de toekomst ook rooskleurig tegemoet. “Er zullen altijd medicijnen genomen moeten worden en bij de apotheker discussieert ook niemand over de prijs. In België zijn bijna 5.000 apotheken, ongeveer 20 procent maakt al gebruik van een robot. Maar het potentieel in de landen rondom is nog veel groter. Tien procent van onze omzet draaien we in eigen land, 90 procent erbuiten. En er zijn nog landen waar we onze introductie kunnen maken…”