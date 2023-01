MonaVisa stunt opnieuw met creatie van 90 meter lange volakoestische plafonds

Om een stunt meer of minder zitten ze niet verlegen bij het Roeselaarse MonaVisa, sinds 2004 pionier op vlak van koud geplaatste polyester plafond- en wandbekleding waarbij beleving centraal staat. In de NOA-showroom van Renson langs de E17 plaatsten ze twee volakoestische plafonds van 90 meter naadloos naast elkaar in één stuk.

Na de projectiekoepel met 13 meter diameter bij het beursgenoteerde Puratos in Dilbeek, MonaVisa dit keer een wereldprimeur van formaat neer te zetten. “Nooit eerder werden twee volakoestische plafonds van 90 meter lang naast elkaar naadloos in één stuk geplaatst. Dit stukje vakmanschap is te bewonderen in de NOA-showroom van Renson langs de E17”, aldus een trotse Joost De Frene, R&D Director – Group Innovation Manager Renson.

Renson wil met het akoestische plafond in de showroom overtollig lawaai vermijden bij de bezoekers terwijl die inspiratie opdoen bij alle outdoor toepassingen. De ruime demonstratieruimte kan tevens gebruikt worden voor events van de groep tot meer dan 1.000 genodigden.

Hoogstaand vakmanschap

De plafonds herbergen ook gigantisch veel technieken van branddetectoren over alarminstallatie tot inbouw- en opbouwverlichting. “Wegens de complexiteit kozen we bij Renson voor een team uit eigen huis van hoogstaand vakmanschap met meer dan 10 jaar ervaring, eigen grafisch ontwerper, elektricien en planner”, zegt Joost De Frene.

Naast het akoestisch plafond werden verlichte NOA-visuals aangebracht. Die zijn zichtbaar vanop de snelweg. Ook aan de medewerkers werd gedacht met verlichte wanden in de trappenhal vanaf de overdekte parking.

Huzarenstukje

Het vol akoestisch polyesterdoek maakt deel uit van een totaalconcept ontworpen door het bureau Binst Architects. “Afmetingen voorbij de 50 meter vragen uitzonderingen op het productieproces en zijn daardoor heel ongebruikelijk. Voor elk doek werden meerdere versies gemaakt met een gewicht van om en bij de 450 kg per doek. Een huzarenstukje om deze op locatie te krijgen en uit te rollen”, vertelt Wim Heyninck, Interieurarchitect – Projectleider Binst Architects.