Molens Joye bouwt aan gloednieuw gebouw bij Kazandmolen: “Hopen in 2026 helemaal klaar te zijn”

Op de site van Molens Joye langs de Mandellaan in Roeselare zijn momenteel grote werken aan de gang. Enkele oude gebouwen worden er afgebroken en maken plaats voor een gloednieuwe winkel, laboruimte en burelen. “Meer dan twintig jaar na de overname is de site straks helemaal af.”

In 2003 nam bloemhandel Sanders uit Eernegem Molens Joye langs de Mandellaan in Roeselare over. De sterke naam werd behouden en de familie Sanders slaagde erin om het bedrijf verder uit te bouwen. “Vanuit onze bloemmolen/maalderij leveren we naar tal van warme bakkers en fabrieken, maar ook particulieren kunnen bij ons terecht. We hebben ook een depot in Sint-Truiden van waaruit onze producten verdeeld worden naar bijvoorbeeld het Luikse”, aldus Louis Sanders, inmiddels de vierde generatie binnen het bedrijf.

De voorbije twintig jaar veranderde al heel wat op de site, waar vooral de Kazandmolen opvalt. De molen werd gerestaureerd, een bestaand gebouw werd gestript en verbouwd tot de bloemmolenfabriek. Een voormalige woning van de familie Joye fungeerde de voorbije jaren als bureaugedeelte. “Maar dat gebouw was verouderd en vernieuwing drong zich op”, aldus Louis. Nadat de werknemers verhuisd waren naar enkele tijdelijke containers, ging het bureaugebouw deze week tegen de vlakte.

Polyvalent

Na het bouwverlof in januari krijgt de site een gloednieuw gebouw. “We hebben al een winkel, momenteel huist die even in de molen. Bedoeling is dat die straks langs de straatzijde komt en beter zichtbaar is voor passanten.” Op het gelijkvloers van de nieuwbouw komt er ook een labogedeelte waar alle inkomende en uitgaande goederen zorgvuldig worden gecontroleerd. “En we houden ook rekening met het personeel of de vrachtwagenchauffeurs die hier over de vloer komen. Voor hen is er in de nieuwbouw ook een ruimte en douches voorzien.” De toekomstige bureaus palmen de eerste verdieping in. Het bestaande dak van de achterliggende gebouwen wordt verhoogd zodat alles één geheel vormt.

Daarnaast legt het bedrijf ook nog twee laadkaaien aan. “Die hebben we momenteel niet zodat het niet altijd even duidelijk is voor de vrachtwagenchauffeurs. Straks kunnen we veiliger en efficiënter werken.” Het bedrijf hoopt dat alle werken in de loop van 2026 helemaal afgerond zijn. “Twintig jaar na de overname is dan alles klaar voor de toekomst.”