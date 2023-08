Moeder en zoon openen met Choc-Oh-Lat winkel op populairste plekje voor toeristen in Brugge: “Naar zichtbaarheid toe is dit een enorme troef”

De voorbije zes jaar leverde Els Maertens van Choc-Oh-Lat uit Roeselare aan tal van bedrijven, winkels en verenigingen truffels en chocolade, maar nu willen zij en haar zoon Henri Defour hun lekkernijen volop in het straatbeeld brengen. En dat doen ze niet op zomaar een plaats. “Voortaan kan je onze chocolade proeven vlak bij de populairste locatie voor toeristen in Brugge.”

De Roeselaarse Els Maertens koos zes jaar geleden voor een opvallende carrièreswitch. Els werkte als kleuterleidster. “Maar op een of andere manier kon ik daar mijn creativiteit niet meer in kwijt. Ik nam het truffelrecept en het materiaal van een chocolademaker over en gooide me volledig op deze nieuwe uitdaging.”

Met Choc-Oh-Lat specialiseerde Els zich de voorbije jaren verder in het maken van truffels, maar ook pralines, paaseieren en andere chocolade worden in de hoeve in de Heirweg, die omgebouwd werd tot een atelier, gemaakt. “Wij leveren inmiddels chocolade aan tal van bedrijven, verenigingen en winkels. Daarnaast organiseren we ook workshops en leren de bezoekers hoe onze lekkernijen gemaakt worden.”

Miljoenen foto’s

Hoewel de zaken goed draaien, zocht Els naar een manier om Choc-Oh-Lat toch nog meer in de kijker te zetten. “En dat mag je echt wel letterlijk nemen. We beschikken over een mooi atelier in de Heirweg in de Roeselaarse deelgemeente Beveren, maar hier is nauwelijks passage. Nu onze zoon Henri afgestudeerd is, was het de ideale stap om een winkel te openen.”

En dat doen moeder en zoon op een wel erg mooie locatie. “We leverden al enkele jaren aan de winkel Crevin L’Artisan Sucré langs de Rozenhoedkaai in hartje Brugge. Vlak bij de bootjes en de alombekende boom waar toeristen de voorbije jaren al miljoenen foto’s namen. Toen de vorige uitbater aangaf te stoppen, hebben we onmiddellijk toegehapt.”

Zichtbaarheid

Els Maertens en Henri Defour runnen sinds 1 augustus de winkel. “We wisselen af. De ene dag is de ene hier, de andere dag de andere.”

Dat er in Brugge al enkele tientallen andere chocoladewinkels zijn, vormt voor moeder en zoon geen probleem. “Onze winkel bevindt zich echt op de perfecte locatie. Naar zichtbaarheid toe is dit een enorme troef.”

Els en Henri willen de komende jaren Crevin L’Artisan Sucré verder uitbouwen. Klanten kunnen er nu al terecht voor een koffie, maar het zaaltje achteraan de zaak wordt nog verder aangekleed. “Zo willen we daar via foto’s vertellen hoe de chocolade vanuit Roeselare tot hier in de winkel komt.”