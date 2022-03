Moeder en dochters lanceren damesboetiek ‘Standby Fashion’

Tamara Buyssens en haar dochters Najade De Pauw en Myrthe Standaert lanceren de hippe kledingwinkel ‘Standby Fashion’. “We zijn een gezellige Parijse boetiek met betaalbare kwaliteitsmode voor meisjes en dames vanaf 15 jaar”, klinkt het enthousiast.

‘Standby Fashion’ is gevestigd vlak naast ‘Tegels Marc Standaert & Zn’, de tegelzaak die Tamara samen met haar man runt. “Onze kledingzaak bevindt zich in het deel van ons pand, waar vroeger Marcs ouders Café Benelux uitbaatten”, vertelt Tamara, die zelf ook uit een zelfstandig nest komt. Haar ouders runden vroeger immers Café Canada.

Het interieur van Standby Fashion straalt een gezellige charme uit en nodigt uit tot een bezoekje. “Italian, Parisian en Bohemian style en Casual Chic zijn echt wel ons ding”, vult Tamara’s oudste dochter Najade aan. “We willen een betaalbare winkel zijn, waar zowel jong als oud terechtkan voor een hippe en kwalitatieve outfit.”

Ook dochter Myrthe, een echte fashionista die voor kapster studeert, helpt met veel passie mee in de zaak. “We luisteren naar de mensen en onderscheiden ons van de grote massa. ‘Be dressed like a star’ is ons motto, we willen iedereen laten schitteren”, besluiten Tamara en haar dochters enthousiast. (MIWI)