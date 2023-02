Moeder en dochter starten met massagepraktijk Gloed

Sinds kort is Tielt een massagepraktijk rijker. Bij Gloed staan moeder en dochter Carine Billiet en Lien Vandenhende klaar voor een massage op maat. Van relaxatie- tot klankschaalmassage, je vindt het er allemaal.

Carine Billiet (58) en haar dochter Lien Vandenhende (30) startten samen een massagepraktijk. De massagemicrobe kreeg mama Carine van haar dochter. “Ik masseer zelf al een jaar of vijf in de wellness van mijn schoonouders in Waregem. Daar vertelde ik altijd over aan mijn mama, met wie ik het enorm goed kan vinden. We zijn twee handen op één buik”, vertelt Lien.

“Zowel mijn moeder als ik zijn verpleegkundige, dus het zorgzame en het omgaan met mensen zit er ook bij haar zeker in. Dan zijn we vlak voor corona samen een massagecursus gaan volgen en zo is het idee ontstaan om samen iets te gaan doen.”

Specialisaties

Het resultaat is de massagepraktijk Gloed, gelegen in het huis van Carine in de Oude Kapellestraat. “In hoofdberoep blijven we werken als verpleegkundige, ikzelf in een huisartsenpraktijk en mijn moeder in een woonzorgcentrum”, vertelt Lien.

“Daarnaast specialiseerden we ons in verschillende massagetechnieken. Bij mij kan je terecht voor relaxatie- en zwangerschapsmassage. Dat laatste vloeide voort uit mijn opleiding als vroedvrouw. Mijn mama doet ook relaxatie, maar daarnaast ook Thaise voetmassage en Indiase hoofdmassage en ook de klankschaalmassage.”

Intussen is Lien zich ook aan het bijscholen tot acupuncturist, met de bedoeling om het aanbod op termijn nog uit te breiden met bijvoorbeeld cupping. Via de website kan je het aanbod in de gaten houden. “Daar kan je ook boeken, we werken op afspraak. Veel mensen komen trouwens langs voor een duomassage, iets wat toch bijzonder is in deze streek. Leuk als koppel, of met twee vriendinnen”, geeft Lien Vandenhende nog mee.

(LDW/foto WME)