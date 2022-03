Moeder en dochter, Huguette en Cindy, werken samen in boetiek Azzurro om bruiden hun droomjurk te bezorgen

Op haar 73ste kan je Huguette Verburgh nog vaak vinden in Boetiek Azzurro. Ze gaf de zaak die ze 33 jaar geleden oprichtte al door aan dochter Cindy Goes (43), maar helpt nog altijd met veel plezier waar ze kan.

Samen bezorgen ze bruiden de mooiste jurk voor hun huwelijksdag. Dat vergt soms geduld, maar ze doen het graag. De zaak werd na tien jaar op de huidige locatie in de Alfons Pieterslaan onlangs opgefrist. “Ondertussen komen er al mama’s die destijds hun jurk bij mij kochten mee met hun dochter om een trouwjurk te passen.”

Dat ze een goede band hebben vinden moeder en dochter normaal. Ze wonen in hetzelfde gebouw en zien elkaar bijna elke dag in de zaak. Voor Huguette is het een droom die uitkwam toen haar dochter in haar boetiek kwam werken. Ze wilde haar levenswerk aan niemand anders overlaten en is trots op Cindy. Huguette startte haar winkel in 1989 in het Mercatorpand. “Ik werkte toen in de vissector. Ik zat op een dag bij de kapper en ik las een artikel dat voor veel vrouwen een eigen boetiek openen voor hun 40ste een droom is. Dat was ook mijn droom en in die week liep ik toevallig in het Mercatorpand waar een klein boetiekje te huur stond. Ik heb toen beslist om er gewoon voor te gaan.” In het begin verkocht ze gewone kledij en feestkledij. “De bruidskleren zijn er later bijgekomen. Ik heb daar telkens verder uitgebreid met nieuwe panden. Mijn etalagist zocht op een gegeven moment een bruidsjurk om de etalage mooi op te maken. Ik heb er dan maar één gekocht. Die jurk was niet veel later al verkocht en zo ben ik ook bij de bruidskledij terecht gekomen.”

Collectie verjongen

Cindy stapte zo’n 15 jaar geleden al mee in de zaak. “Ik had de richting etalage/verkoop gevolgd op school. Het was toch wel de droom van mama dat ik in de zaak zou komen werken. Toen ik jonge was was het niet echt iets voor mij. Ik heb toen eerst in de horeca gewerkt. Toen heb ik de stap gezet om het eens te proberen. Ik kreeg de vrijheid om de collectie voor een deel te verjongen. We werken nog altijd goed samen. Soms is er wel eens een discussie, maar dat is normaal tussen twee generaties”, lacht Cindy. “Als we toch eens discussiëren over iets dan komt Cindy na een kwartier vragen of we samen een koffietje drinken”, knipoogt Huguette. Officieel is ze al op pensioen, maar ze is niet weg te krijgen uit de zaak. “Ik ben hier gewoon veel te graag. Ik help Cindy ook graag als ik kan.” Cindy is dan weer vooral bezorgd over haar mama. “Ik wil dat ze op tijd en stond ook eens aan zichzelf denkt. Anders zou ze hier 7 dagen op 7 zijn.”

Voorkeur voor wit

De bruidsjurken en suitekleren zijn volgens Cindy en Huguette anno 2022 nog altijd in trek. “We hebben niet het gevoel dat er minder gehuwd wordt dan vroeger. Vrouwen kiezen nog altijd graag voor een mooie trouwjurk. Het gemiddelde budget ligt rond 1.500 euro. We hebben echter jurken in verschillende prijscategorieën. Voor veel meisjes blijft het toch een droom om in een mooie witte jurk te trouwen. De mode is daarin nog niet veel veranderd de laatste jaren. De zeemeerminmodellen tot de baljurken blijven populair.”

De vrouwen die bij Azzurro langskomen zijn vaak op zoek naar hun droomjurk om hun mooie dag perfect te maken. Het vergt soms wel wat geduld. “Er worden soms toch wel tot 20 jurken gepast. Meestal is het echter de mensen die mee zijn met de bruid die haar doen twijfelen. Hoe meer mensen die meekomen hoe meer meningen. In coronatijden kon vaak enkel de moeder of schoonmoeder meekomen en dat was toch een pak rustiger, ook voor ons.” Als een kleed gekozen wordt is het soms nog vier tot vijf maanden wachten tot het binnen is en dan moet het kleed aangepast worden aan de bruid zelf. “We proberen daarin toch het verschil te maken door voor een goede service te zorgen”, zegt Cindy.