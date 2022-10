Modiste Nicole Baert sluit unieke hoedenwinkel in Heule

De Heulse Modiste Nicole Baert gaat volgend jaar met pensioen en houdt daarom uitverkoop in haar winkel. Toch denkt ze niet aan stoppen met haar creatieve werk. Nicole (64) is geboren te Izegem en studeerde regentaat en vrije grafiek aan Sint-Lucas Gent. Na haar studies gaf Nicole 4 jaar plastische opvoeding in Onze-Lieve-Vrouw van Bijstand Kortrijk en Instituut Edelweiss in Ingelmunster.

Rond de eeuwwisseling begon het hoedenavontuur. “Ik heb een tijd gewerkt in het atelier van Christophe Coppens in Brussel en volgde ondertussen lessen mode. Ik begon met het creëren van niet draagbare artistieke hoeden, zoals The Pillow Book (naar de film van Peter Greenway, red.)”, vertelt Nicole.

Workshops

In 2007 leerde ze haar partner Jan-Pieter De Graaf (73) kennen. In 2008 openden ze samen in Antwerpen de winkel Baert en De Graaf. Nicole verkocht er hoeden, Jan-Pieter objecten. In 2011 verhuisde de hoedenwinkel/atelier naar Heule.

“Eerst maakte ik dameshoeden, daarna herencollecties en vervolgenshoedenvoor kinderen. Twee jaar later begon ik cursussen en workshops te geven, op vraag van een klant. Het leuke aan workshops is mensen uit hun comfortzone halen, ze laten experimenteren en hun eigen fantasie de vrije loop laten. Het hoeft niet altijd vilt, stro en klassiek gedoe te zijn”, vertelt Nicole.

Hoedenmallen

Hoedenmallen boeien Nicole. “Ik hebhonderdenmallenin allevormenenmaten. Zerestaureren, een model aanpassen ofspecia-lemallenmakenis mijn ding. Klanten kloppen soms aan met

specialeopdrachten. Zo kwamen er eens drie mannen om een hoed om naar de wereldbeker voetbal in Brazilië te gaan. Ik verwerkte er een link in naar de wedstrijd die ze gingen bekijken”, zegt Nicole. Nicole is ook in de weer met andere artistieke vaardigheden. Zo schilderde ze portretten van haar moeder en medebewoners in het rustoord. Nu komt Nicole naar buiten met de draagbare juwelencollectie ‘BLA’ die in het najaar tentoongesteld wordt in Beringen.

Volgend jaar op 1 oktober 2023 gaat Nicole op pensioen. “Of de workshops blijven doorgaan is nog even een open vraag. Ik wil terug meer schilderen en schrijven. Het belangrijkste is dat we gezond blijven”, besluit Nicole.

(CH)