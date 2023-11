Modezaak ‘La Belle Fille’ breidt uit in Veldegem

In een ruimer nieuw pand tegenover de markt van Veldegem heeft damesmodezaak ‘La Belle Fille’ voortaan een nieuwe stek. Er is veel meer ruimte voor voldoende nieuwe collecties en om meer klanten rustig de tijd geven. Om dames betaalbaar een geknipte outfit te laten vinden.

Begin 2020 startte Jolien Hallemeersch (27) uit Lichtervelde als nagelstyliste in bijberoep, tot ze na drie maanden al gedwongen een pauze moest nemen door de coronalockdown. Van de nood maakte ze een deugd en startte met de onlineverkoop van dameskleding. “Op afspraak bij mij thuis konden klanten kleding passen, en ik stuurde ook op. Dit ben ik op die manier één jaar blijven doen, tot ik in maart 2021 mijn fysieke winkel in Veldegem opende, waar in de Koning Albertstraat kapsalon Le Salon was. Na zes maanden werd ik bijgestaan door mijn mama Anja Buysse (49.) Door het enorme succes dat volgde, werd de winkel vlug te klein.”

Deze zomer beslisten ze om naar een groter pand te verhuizen, in dezelfde hoofdstraat, maar centraal tegenover de markt, in de Koningin Astridstraat 25. Lobajo Algemene Bouwwerken van Joliens papa en haar man richtte het nieuwe pand in. Samen met haar man Kiani Mombert en hun zoontje Miliano blijven ze wonen waar hun eerste zaak was. In de vernieuwde La Belle Fille kennen Jolien en mama Anja intussen de smaak van hun klanten. De stijl van de dameskleding, -accessoires en -schoenen is jong en hip, kleurig hedendaags, mee met de nieuwste modetrends. Zowel jonge als oudere dames kunnen rustig de tijd nemen om in de ruimere collectie te zoeken naar passende kleding van maat 34 tot 42. “En vanaf maart hebben we er een nieuw merk bij tot maat 48. Want daar krijgen we wel dikwijls vraag naar nu. Je kunt bij ons al een prachtige outfit scoren die betaalbaar is”, vat Jolien verder samen. “Ik ben van jongs af aan enorm gepassioneerd door mode. Het was mijn droom om ooit een eigen kledingzaak te hebben. Nooit gedacht dat dit werkelijkheid zou worden, en dan nog met zoveel succes!”

Praktisch

De openingsdagen blijven gelijk: dinsdagnamiddag van 13.30 uur tot 17 uur, op woensdag, donderdag en vrijdag ook in de voormiddag van 10 tot 12 uur. Op zaterdag is de zaak doorlopend open, en eenmaal per maand ook op zondag. De onlineverkoop via de webshop blijft voor klanten die ver wonen of moeilijker in de winkel geraken. (HV)